Kirjanik Marianne Cronin: ma ei proovinud tahtlikult naljakat raamatut kirjutada

Meena on põnev tegelane. Kust tema tuli? Kas tunnete kedagi temasarnast päriselus?

Kirjutamise algusjärgus inspireeris mind Meenat looma inimene, keda päriselus lühidalt tundsin. Selle inimese puhul oli täiesti maagiline, et teda lihtsalt ei huvitanud, mida inimesed temast arvasid. Ta oli väga vaba. Olen selle vastand. Olen väga uje ja tahan kõigile meeldida. Kui võõras on minu vastu ebaviisakas, siis mõtlen sellele veel mitu päeva. Sellest lähtepunktist arenes Meena omaette isikuks, kuid see vaba vaim ja energia on see, kust ma alustasin. Aga ma ei tahtnud, et Meena liiga idealiseeritud oleks – ta võib olla egoistlik ja tema peale ei saa alati loota, kuid Margot näeb neid asju temas ja armastab teda neist hoolimata. Minu üks lemmikosi raamatust on see, kui Meena saab lõpuks Margotile öelda, mida ta tunneb (seda muidugi vietnami keeles, sest Meena pole kunagi asju tavapärasel viisil teinud). Kui Lenni oleks saanud suureks kasvada, arvan, et ta oleks täiskasvanuna olnud natuke nagu Meena – väga vaba, üsna häbitu.

Olete väga visuaalne kirjanik, teie raamatus on nii palju värve ja pilte. Kas teil on kujutava kunsti taust või eriline huvi selle vastu?

Kes see ka ei olnud, kes nimetas mu algkoolis tehtud kunsti «portsoolioks», võiks teile ka öelda, et kunstnikuna pole minust asja, kuid ma armastan värve ja kunsti. Minu elus on palju inimesi, nii minevikus kui ka praegu, keda seostan teatud värvide või esemete või piltidega. Ma arvan, et nii näen ma inimesi. Kuigi ma ei oska joonistada ega maalida, leian, et see on tõeliselt rahustav, nii et aeg-ajalt ma seda teen. Kui olin tulnud mõttele Lenni ja Margoti kunstiteraapia tunnis kasvavast sõprusest, käisin paaris maali-ja-joo-veini-kunstitunnis ja sain sealt aimu, mis atmosfäär võib olla kunstitunnis. (Lenni pettumus suutmatusest maalida seda, mida ta oma vaimusilmas nägi, tuli mu enda pettumusest!) Kogusin ka veebipilte amatöörkunstist, et tunnetada, milliseid asju Lenni ja Margot võisid teha.

Rääkides aga visuaalseks kirjanikuks olemisest, siis kujutan ette, et see on kõigi jaoks erinev, kuid mina näen kirjutades asju, mida kirjeldada üritan. Tundub, nagu vaataksin oma peas filmi ja annaksin endast parima, et need kaadrid enne kadumist üles kritseldada.

Kirjeldate kahe vanusespektri eri otstesse jääva inimese elu ja mõtteid. Kas huvitute põlvkondade vahelisest sõprusest? Mis teid sellise suhte juures köidab?