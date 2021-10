Apollo raamatupoodide müügiedetabeli esikohal on teist nädalat Kirsti Timmeri «Taroskoop 2022». Teisel kohal on aga Ragne Värgi «Minu magus köök. Koogid – lihtsad ja küpsetamata», mis valiti möödunud nädalal aasta parimaks kokaraamatuks. Suvel meeletult edukaks osutunud raamat on tänu tunnustusele taas ostjate lemmik.