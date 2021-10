PSÜHHOLOOGILINE PÕNEVIK ⟩ Põrgulik ämm, kelle jaoks piire ei ole...

«Ausalt, ma arvan, et ta hakkab sind armastama. Sinus pole midagi, mida mitte armastada.»

Kui see oli tema viis öelda, et ta armastab mind, siis ma lepin sellega. See polnud täiuslik, aga käis kah. Ta polnud seda veel otsesõnu öelnud, aga me polnud ju kaht kuudki koos olnud, nii et ma otsustasin lugeda seda välja tema tegudest, näiteks kui ta lõuna­­ajal mu kontorisse ilmus, kaasas võileib, mida saaksin töölaua taga süüa. Või kui ta tuli mu koju, kui olin külmetanud, ja lebas minu kõrval voodis, kuigi ma ta täis aevastasin ja tatistasin. Need asjad olid kindlasti väärt rohkem kui kolm trafaretset sõnakest? Igaüks võib neid öelda ja mitte tõsiselt mõelda. Teod kõnelevad rohkem, oli minu filosoofia, ja ma jäin sellele kindlaks, kuni ta muidugi ütleb selle surematu «Ma armastan sind» – siis ei tähendaks teod enam midagi.

Hakkasime sõitma A21 maantee suunas, kuulates Smooth Radiot – see olla ta ema lemmikjaam ning pidavat aitama viia mind õigesse meeleollu. Mulle oleks kulunud marjaks ära midagi, mis oleks mu mõtted eesootavalt kohtumiselt kõrvale juhtinud, selle asemel et potentsiaalse ämma meelislugusid ajju salvestada.

«Milline ta on?» küsisin.

Adam jäi hetkeks mõttesse ja hõõrus lühikest habet lõual. «Minu arvates on ta nagu iga teine ema. Koduhoidja, lepitaja, ääretult lojaalne ja oma lapsi kaitsev. Ma loodan, et pakun talle sama lojaalsust vastu. Ma ei taha kuulda tema kohta ühtegi halba sõna. Ta on hea naine.»

Nagu ma poleks tundnud veel piisavat survet sellele naisele meeldida, Adami kommentaar keeras pinget vaid juurde. Ja jumal hoidku selle eest, kui tema mulle ei meeldi – siis oleksin ma üksi. Meie mõlema huvides pean andma endast parima, et meie vahel oleks vastastikune sümpaatia.

Tänasin õnne, kui raadiost tuli Will Smithi «Summertime», ja me laulsime seda kaasa, sõna-sõnalt, kuni reani the smell from a grill could spark off nostalgia.

«See pole grill.» Ta hakkas naerma. «See on girl!»

«Ah, ära ole naeruväärne,» vastasin ma. «Girl? Tüdruku lõhn sütitab nostalgiat? Nad grillivad, ja nad ei hakka ju kommenteerima mööduva tüdruku lõhna, kui vorstid särisevad võrel, mis?»

Ta heitis mulle sellise pilgu, nagu oleksin ma segane. «Mis­­sugune grillilõhn võiks sütitada nostalgiat?»

«Ma ei suuda uskuda, et me sellest üldse räägime. Kõik teavad, et see sõna on grill.»

«Guugeldame seda, kui ema juurde jõuame.»