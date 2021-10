President Kersti Kaljulaid esitleb homme, 8. oktoobril, kell 14 Kadriorus oma äsjavalminud raamatut «Sõna on vaba». See on järg 2018. aasta kõnede kogumikule «Hoiame Eestit!» ning sisaldab ametiaja teisel poolel peetud kõnesid.