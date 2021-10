SAATUSLIK SUPLUS ⟩ Mis tegelikult juhtus Jenny Stillsiga kõik need aastad tagasi?

Pärast seda, kui tõsielul põhineva krimitaskuhäälingu esimene hooaeg üleöö kuulsaks sai ja ebaõiglaselt süüdimõistetud mees vabastati, tunnevad saatejuht Rachel Kralli kõik – temast on saanud paljude õigluseotsijate viimane lootus. Aga teda tuntakse hääle, mitte näo järgi. Seetõttu tekitab kõhedust, et keegi on jätnud tema auto tuuleklaasile abipalve.