Heidit Kaio avaldab põhjused, miks lõppes tema abielu uudisteankur Priit Kuusega

«Vestlused Priiduga. Lahutus» Heidit Kaio FOTO: Raamat

«Lahutus» on küpse naise elutark mõtisklus, kantuna armastusest elu ja iseenda vastu. See on lugu, kuidas andestada nii endale kui partnerile. Kuidas andestada elule, et ta on su teele veeretanud katsumused,» iseloomustab raamatut pereterapeut Katrin Saali Saul.

Eesti Ekspress: «Nii avameelset raamatut ühest paarisuhtest pole Eestis veel ilmunud.»

«Miks ma selle raamatu kirjutasin? Enamik inimesi läheb elu jooksul vähemalt korra lahku – olgu see siis kahe, viie või kahekümne viie aasta pikkusest suhtest. Sageli on lahutuse keskel ümberringi põletatud maa. Inimesed on sandistatud, isegi aastateks. Minu suur soov oli vältida tüli meie lahkumineku käigus. Kui kasvõi üks paar lahendab vastasseisu heasoovlikult või mis veelgi uhkem, leiab indu koos jätkamiseks, siis on raamat õnnestunud,» ütleb ajakirja Eesti Naine peatoimetaja Heidit Kaio vastilmunud raamatu kohta.

«Kodus olid meil Wennaga juba aastaid kulgenud päevad ja ööd nii, et Wend tuli õhtul «Aktuaalsest kaamerast», kui meie lastega juba magasime. Iga nelja aasta tagant käis ta neljaks kuuks Uhhuduuril ja igal aastal kokku kuu või poolteist igasugu reisidel. Me veetsime palju aega koos sõpradega, aga kodus olime järjest rohkem kui Koit ja Hämarik,» kirjutab Heidit raamatus põhjustest, mis viisid lahutuseni «Aktuaalse kaamera» armastatud ankrust Priit Kuusest, kellega tal on kolm ühist last ning seljataga 23 aastat abielu.