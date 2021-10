PISISULIST ÜKSSARVIKUKS ⟩ Pipedrive’i kaasasutaja Urmas Purde kirjutas raamatu võitlusest ajukasvajaga

«Vaba langemine» on lugu ühe eduka mehe võitlusest elu ja surma peale, samuti armastusest, kontrollist ning nende kaotamisest. Raamat intrigeerib ja inspireerib ning tuletab meelde, et nendes kõige olulisemates küsimustes oleme me kõik tõepoolest võrdsed. Haaraval teekonnal mõistab lugeja, kui oluline on olla tänulik iga päeva eest, sest kunagi ei tea, millal elu kõik kaardid segamini võib lüüa.

Ettevõtja ja investor Sten Tamkivi jagas oma lugemismuljeid: «Euroopas on sündinud tänaseks seitsekümmend ükssarvikut, ja Eestis seitse. Iga sellise miljardifirma sätendava edu taga on sadu lugusid maailmas ringitormamisest, sassis suhetest ja otsas rahast. Ja kindlasti kümneid lugusid, kus oma varjatud roll on ayahuasca’l, politseil, surnukuuril, notaril, kanepil või kasvajatel. Aga on ainult üks Urmas, kes kõik selle kaadritaguse sulle ausalt ja elegantselt ära räägib. Ta kirjutab nii hästi, et sa ei usuks iial, et ta on pidanud elus viis korda rääkima õppima.»