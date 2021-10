JÄRJEJUTT ⟩ Larkinite pere mõnusat maaelu tabab välk selgest taevast – maksuinspektor. Mis edasi juhtuma hakkab?

Briti kirjaniku H. E. Batesi «Darling Buds of May» ilmus 1958. aastal. See oli esimene viiest raamatust koosnevast sarjast, mis jutustab Kenti lähedal maal elavast värvikast Larkinite perekonnast. Nüüd ilmub ühtede kaante vahel selle sarja kaks esimest raamatut.

Esimeses osas «Oo, kaunis maikuu» külastab Larkinite majapidamist maksuinspektor Cedric Charlton, kes on tulnud papa Larkini ülimalt loomingulist raamatupidamist revideerima. Naiivsevõitu maksuinspektor on paugupealt lummatud nii maaelust kui Larkinite vanima tütre Marietta võludest, ja üsna varsti saab talle selgeks, et pole mingit põhjust naasta oma kontorisse tolmuses igavas linnas. Ja pole ka imestada, sest kõik, mis Larkinite peret ümbritseb, on pulbitsemas rõõmust, elujõust ja küllusest: metsikute lillede raske lõhn, külm rammus koor uputamas maasikaid ja valgumas üle kausiääre, palavate suveööde sametmust pimedus ...