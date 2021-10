Maailmalõpp on käes. Ellu on jäänud vaid üks naine

Käes on 2023. aasta lõpp. Inimkonna on välja suretanud viirus 6PM (maksimaalne eluiga pärast esimesi sümptomeid on kuus päeva). Maailmalõpp on käes. Ent keegi on jäänud ellu. Keset leekides linnu, mädanevaid laipu ja näljaseid rotte on elus üksainus naine. Ta on kogu elu varjanud oma tundeid ja surunud alla iseenda soove, et vastata teiste ootustele. Nii karjääris, suhetes kui ka elustiilis on ta teinud alati otsuseid selle järgi, mida teised tahavad.