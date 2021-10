«Ginny ütles, et ma peaksin relva hankima. Ma naersin. Ginny ei naernud»

Üks ettevõtte juhtidest pidas juhtkonnale lohutuskõne: «Tühiasi, küll me vastu peame, keskendume kodumaistele klientidele. Farmaatsiatööstus vajab meid, kui ravim on välja töötatud, mõne nädalaga on kõik jälle kombes.»

Mõttetu kontoriloba.

Kolm päeva pärast sisendkausta tühjendamist, laua koristamist ja «vastu pidamist» läksin ma (nüüd äärmiselt kallile) lõunale koos Ginnyga – oma parima sõbrannaga.

Ginny oli kõige tugevam ja enesekindlam inimene, keda ma teadsin. Ta oli alustanud tööd sama ajal, tehes sama, mida mina, ja sama palga eest, aga oli nüüd suuremas ja prestiižsemas firmas personalijuht – ametis, mis tal oli õnnestunud saada ja mida hoida, samal ajal kui ta sai lapse, lõi mustadele naistele panganduses oma võrgustiku ja vedas edukalt mentorlusprogrammi. Ta ei kummardanud kellegi ees ega kartnud midagi.

Kuni siiani.

Harilikult on mu lõuna Ginnyga täis nalja ja naeru, õelutsemist ühiste kolleegide kallal ja tema kuuekuuse tütrekese Radley tuhandete fotode imetlemist.

Aga mitte tol päeval.

Ginny andis alles rinda, nii et ma polnud teda üle aasta alkoholi joomas näinud. Sel päeval tellis ta kaks kõige kallimat pudelit veini ja kummutas meie poolteisetunnise lõunaga alla neli suurt klaasi.

Ginny oli hirmul.

Ta ei tahtnud tööasju arutada. Ta ütles, et kui mul veab, on mul praegune töö alles veel järgmise nädalani. Ma juba teadsin seda, seega polnud ma üllatunud. Ta ütles, et valitsusel pole päästeplaani. Ta kahtles, kas mõne kuu pärast enam valitsustki on – vähemalt mitte meile tuttaval kujul.

Aga ta ei lõpetanud sellega.

Ta hakkas esitama mulle küsimusi minu ellujäämisplaanide kohta. Kas ma tean, kui kõlbmatu ma olen selle elu jaoks, mis tulemas on? Kas ma oskan endale ise toitu kasvatada? Ise leiba küpsetada? Kas ma pean kanu? Oskan lehma lüpsta? Oskan ma ise riideid õmmelda? On mul mingeid elulisi oskusi?

Ilmselgelt oli vastus kõigile neile küsimustele ei.

Elasin oma mehe Jamesiga Londoni kesklinna korteris, üürilepingus oli punkt «lemmikloomad pole lubatud», nii et kanad ja lehmad ei tulnud kahtlemata kõne alla. Meil polnud aeda, ainult aknaeend, millel kuivanud potitaim ja maitsetaimepott, niisiis kui see taimekasvatusena arvesse ei lähe, ei vedanud meil ka sellega. Muus osas oli mul, nagu miljonitel teistelgi, küllalt raha ja napilt aega, nii et hankisin toidu, riided ja kõik muu, mida vajasin, neilt, kellel oli raha vähem kui mul.

Ginny ütles, et raha on varsti väärtusetu. Et me hakkame elama maailmas, kus ellu jäävad tugevamad – tootes endale ja lähedastele, mida keegi suudab, et siis kerjata, varastada ja laenata seda, mida ise toota ei suuda.

Ginny ütles, et ma peaksin relva hankima. Ma naersin.

Ginny ei naernud.

Ta valas järelejäänud veini plastikust veepudelisse ja rääkis, et on varunud toitu, vett ja ravimeid alates päevast, kui Andoveris esimene 6PM-i juhtum avastati. Tema mehe Alexi sugulased elasid kusagil pärapõrgus Yorkshire’i kandis ja nad pidid kolme päeva pärast sinna minema.

Nad olid ostnud kaks püssi, et need kaasa võtta.

Kui ma õhtul Jamesile sellest lõunasöögist rääkisin, hakkas ta naerma ja ütles, et Ginny ei saa Selfridge’ist nii kaugel eemal hakkama. James lubas, et meil läheb kõik hästi, et ta hoolitseb meie eest, nagu on alati teinud.

Aga hiljem nägin, kuidas ta meie korterit värskel pilgul silmitses, nagu mina olin koju jõudes teinud, ja kui ma pärast tema telefoni vaatasin, nägin, et ta oli guugeldanud fraasi «lihtne aedviljade kasvatamine».

Lõpuks ei jõudnud Ginny sünge ennustus muidugi täide minna. Polnud aega, et majandus oleks täiesti üles öelnud, valitsus varisenud, polnud aega, et hakata ise toitu kasvatama, ega vajadust relva osta.

Ginny ja tema pere on nende sadade hulgas, kelle saatusest ma midagi ei tea.