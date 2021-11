Ilmus Marilyn Jurmani esimene noorteromaan «Mul hakkasid päevad»

Marilyn Jurmani eskiromaan «Mul hakkasid päevad» alapealkirjaga «#eionei» on lõpuks jõudnud poodidesse. Kuigi see on inspireeritud noorte endi ja ka Marilyni teismeea lugudest, siis on tegemist siiski väljamõeldud looga. Sealjuures võib ära mainida, et mõned luuletused ja katkendid on sõna-sõnalt pärit Marilyni teismeea päevikust.