OTSE ⟩ Marilyn Jurman esitleb elulist noorteromaani seksuaalsest ärakasutamisest, narkootikumidest ja kiusust

Kuigi «Mul hakkasid päevad» on inspireeritud noorte endi ja ka Marilyni teismeea lugudest, siis on tegemist siiski väljamõeldud looga. Sealjuures võib ära mainida, et mõned luuletused ja katkendid on sõna-sõnalt pärit Marilyni teismeea päevikust.