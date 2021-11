GALERII ⟩ Loe presidentide sissekandeid Eesti Rahvusraamatukogu külalisteraamatusse

«See peab olema märgilise tähendusega, et kaks presidenti teevad esimese ja viimase sissekande ühe maja külalisteraamatusse. Usun, et võime olla kindlad, et Eesti kultuur on hoitud. Nüüd saab rahvusraamatukogu rahumeeli panna oma maja külalisteraamatu ootama uusi sissekandeid, kuid selles hoones loodetavasti hiljemalt aastal 2026,» ütles rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo.

Kuna novembrist algas rahvusraamatukogu kolimine Tõnismäe hoonest, et saaks alustada rekonstrueerimistöödega, siis rahvusraamatukogu koos kaaskonnaga külastama tulnud Vabariigi President enam harjumuspärast vaatepilti raamaturiiulitel ei näinud.

Lugemissaalide riiulitelt on raamatud juba kastidesse pandud, et need uue aasta alguses oleks olemas Narva maantee 11 aadressil, kus asub rahvusraamatukogu asenduspind.

Loe presidentide sissekandeid Eesti Rahvusraamatukogu külalisteraamatusse.

President Lennart Meri esimene sissekanne «Me avame täna Eesti Rahvusraamatukogu. Kui maailm areneb inimväärses suunas, saab sellest majast Eesti Vabariigi kõige tugevam kaitsekilp; Eesti kõige suurema viljakandvusega põld; kõige tootlikum tehas; kõige puhtam sünnitusmaja, kus rahvas iseennast taastoodab, sest rahvas koosneb inimestest, ja inimene ei ela väljapool kultuuri, nagu ei ela väljaspool kultuuri rahvus. Sellega olen ma kõik öelnud, mida presidendil öelda on: siin katuse all elab Eesti Vabariigi tulevikuvõimalus kõrvuti Eesti Vabariigi minevikuvõimalusega. Valiku, nagu alati teeb rahvas. Ma loodan, et ta valib riiulitelt Eesti Vabariigi tuleviku. See on minu lootus. Aga ma tean, et tõenäosus õigesti valida on seda suurem, mida enam rahvas loeb, ja sealjuures, mida enam ta loeb erinevaid raamatuid.» 11. septembril 1993.