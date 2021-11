DOSTOJEVSKI 200 ⟩ «Kas olete vürst?» «Ei, lihtsalt oma endise isanda ebaseaduslik poeg»

Fjodor Dostojevski, «Nooruk». FOTO: Raamat

Äsja ilmunud «Nooruk» on tänapäevastatud keelekasutusega ja sõnaseletustega eestikeelne trükk. See väärikas, kaunis ja kirjanduslikult huvitav teos toob lugejateni Dostojevski nüansirikka maailma ja rõõmustab raamatusõpru lugemismugavusega.

Fjodor Dostojevski nimi ei vaja tutvustamist. Tema läbinägelikkus ja tundlikkus inimhinge kujutamisel on asetanud ta nende kirjanike sekka, kelle loomingut antakse välja ikka ja jälle.

Tutvustamist väärib aga «Nooruk», mille keskmes on mõisniku vallaspoja Arkadi vabaduseiha ja iseseisvumistung. Keerulised peresuhted kombineerituna teadmatuse ning nooruse naiivsuse, tulisuse ja siirusega asetavad Arkadi olukordadesse, millest on raske leida väljapääsu ja mis sunnivad teda paljut ümber mõtestama. Autor kujutab ilmekalt nooruki arengut ja eneseanalüüsi, ideaali otsimist ja tahtmist olla keegi, samuti ebamugavus- ja piinlikkustunnet ebaõnnestumiste pärast. See probleemistik on tuttav igale uuele põlvkonnale.

Fjodor Dostojevski sünnipäev on 11. novembril.

***

I

Suutmata ennast tagasi hoida, istusin kirjutama seda lugu oma elutee esimestest sammudest, ehkki oleksin võinud läbi saada selletagi. Ühte tean kindlalt: ma ei hakka iial kirjutama oma autobiograafiat, isegi kui elaksin saja-aastaseks. Selleks, et endast häbenemata kirjutada, peab olema kõige alatumal kombel endasse kiindunud. Ainult sellega end vabandangi, et ma ju ei kirjuta selleks, milleks kirjutavad kõik teised, see on mitte lugeja kiituse saamiseks.

Kui mul tuli äkki mõttesse sõna-sõnalt üles kirjutada kõik, mis minuga möödunud aastast alates on juhtunud, siis tekkis see mõte minus sisemise vajaduse tõttu: olen seniajani kõigest juhtunust hämmastunud. Kirjutan üles vaid sündmusi, kogu jõust hoidudes kõrvalistest asjadest, eriti aga kirjanduslikest kaunistustest; kirjanik kirjutab kolmkümmend aastat ja lõpuks ei tea sugugi, miks ta nii palju aastaid kirjutas. Mina ei ole ega taha olla kirjanik ning ma pean sündsusetuseks ja alatuseks tassida nende kirjandusturule oma hinge ja tundmuste ilusaid kirjeldusi. Pahameelega aiman, et nähtavasti ei saa tunnete kirjeldusi ja mõtisklusi (võib-olla isegi labaseid) täielikult vältida: nii rikkuvalt mõjub inimesele igasugune kirjanduslik tegevus, olgugi ta alustatud üksnes enda jaoks. Mõtiskelud aga võivad olla vägagi labased, sest see, mida ise kõrgelt hindad, ei oma teiste silmis võib-olla mingit väärtust. Aga jätkem kõik see kõrvale. Siiski on siin eessõna; rohkem midagi selletaolist enam ei tule. Niisiis, asja juurde, kuigi ei ole midagi raskemat kui mingit asja alustada – võib-olla isegi mistahes tööd.

II

Alustan, tähendab tahaksin alustada oma mälestusi möödunud aasta üheksateistkümnendast septembrist, see on täpselt päevast, mil ma esimest korda kohtasin ...