OLED LUGENUD? ⟩ Maailma ühe edukaima muusiku Madonna 3 lemmikraamatut

«Ajaränduri naine» Audrey Niffenegger FOTO: Raamat

Tegemist on taas säärase romaaniga, mis läheb kirjastamise ajalukku, sest kaheksa suuremat kirjastust ja agentuuri lükkasid selle tagasi ning seda soostus välja andma väikekirjastus, kes ei jõudnud pärast oma õnne tänada. Õnne tänas kirjastus sellepärast, et Audrey Niffeneggeri esikromaan osutus ülimenukaks, seda on müüdud miljonites eksemplarides ja tõlgitud rohkem kui kahekümnesse keelde.

Raamat kujutab endast intelligentselt kirjutatud ja liigutavat armastuse lugu ning fantaasiaelement ajas rändamise kujul ei tohiks küll lugemisel segada ka kõige paadunumaid realiste.

See on lugu Henryst ja Claire´ist, kes on tundnud teineteist sellest saadik, kui Claire oli kuue-aastane ja Henry kolmekümne kuue aastane ning nad abiellusid, kui Claire oli kahekümnene ja Henry kahekümne kaheksane. See oli võimalik ainult sellepärast, et Henry on üks esimesi inimesi, kellel on diagnoositud organismi häire, mis laseb tal ajas rännata. Muidugi ei tee see nende suhteid ja abielu kergeks ning raamat ongi jutustatud vaheldumisi mõlema silme läbi.

«Paha tüdruk» Mario Vargas Llosa FOTO: Raamat

«Paha tüdruk» on Mario Vargas Llosa esimene armastusromaan. Ühendades meisterlikult reaalsuse ja väljamõeldise, jutustab autor loo armastusest – tuhandenäolisest määramatust tundest: kirest ja kaugusest, juhusest ja saatusest, valust ja naudingust. Aga milline on armastuse tõeline nägu? Ricardo Somocurcio armastab paha tüdrukut: ta armub teismelisena Lily-nimelisse neidu Limas 1950. aastal, kui tüdruk ühel suvel tema ellu astub ja siis ilma selgituseta kaob. Ta armastab teda endiselt, kui naine ilmub välja 1960. aastate Pariisis seltsimees Arlette’ina, hiljem proua Richardsonina, rikka inglase naisena, ja ka siis, kui kunagisest Lilyst on saanud Tokyos tegutseva Jaapani ärimehe armuke. Ricardo ja Otilia ligi nelikümmend aastat kestev suhe on dramaatiliste tõusude ja mõõnadega. Kuid vaatamata sellele, et naine kohtleb teda halvasti, on mees määratud teda igavesti kummardama. Kaardistades kodumaalt lahkunud Ricardo elu armulugude kaudu selle kuju muutva naisega, on Vargas Llosa loonud vaimustava, eepilise romaani elu muutvast kinnisideest.

«Shantara» Gregory David Roberts FOTO: Raamat

«Shantaram» põhineb suurel määral selle autori Gregory David Robertsi enda elul. Raamatu pealkiri tähendab «Jumala Rahu Inimene» ning see nimi anti teose peategelasele, Lindsay Fordi nime all esinevale mehele Mumbais. Robertsile endale määrati kõikvõimalike sissemurdmiste, kelmuste ja muude süütegude eest 19-aastane vanglakaristus. Tal õnnestus aga päise päeva ajal Victoria vanglast välja kõndida ning temast sai Austraalia üks tagaotsitumaid inimesi.