Sinijärve raamatusoovitus: saate aimu, mismoodi asjad Tallinnas olnud on

«Eesti korruptsioon ehk peeglitagune maailm» Paavo Kangur

Pealkiri lubab rohkem kui seest leida on. Kes see ikka tahaks näha, et meil siin jube korruptiivne värk käib või on käinud juba aastakümneid. Tegelikkus vähemasti selle teose sisus toob esile, et kodumaine korruptsioon on nõrgavõitu, keskpärane, põlegi õieti teist. Ja mitmed jooned, mis päriselt kuhugi viia võiksid, on delikaatselt lõpuni joonestamata jäetud.

Korruptsiooniküsimustes on alati esimene küsimus – kellele on see kasulik? Tundub, et korruptsiooni käsitlevate uurimuste puhul on täpselt samamoodi. Kellele on siinne teos kasulik? Ma ei tea. Kellele on ta kahjulik? Eriti mitte kellelegi. Tundub, justkui oleks kahjulikkust hoolsasti või teadlikult välditud. Mis muidugi võis mõnes mõttes kasulikuks osutuda. Kuidagi, kellelegi, mikski.

Väärt arutlusaines igatepidi. Tõsisem tahtja saab siit algupunkte, millest edasi minna – õigupoolest noist algupunktidest raamat suuresti koosnebki. Suurem osa nii-öelda korruptsioonist on seotud aastakümnetetaguste nosserdamistega Tallinnas, garneeringuks terake lõdva randmega vaadeldud uuema aja prahti. Ju võis üheksakümnndatel ollagi õilsaid mõtteid jätta mingite nippidega näiteks vanalinn Tallinnas omamaiste inimeste kätte ja ju ses jagamises-jagelemises keegi väheke rahakest teeniski. Hoopis huvitavam oleks aga vaadata, kuidas ja kelle kätesse on toona erastatu tänaseks jõudnud. Mina ei aima, kas me uhkeimast linnasüdamest omab hetkel suurimat ampsu venekeelne jõmlus, hiinakeelne vanainimesestki või hea kodumaine kirik. Ju on viimaselgi väiksemate kiusamise kõrvalt jäänud mahti kinnisvarast rõõmu tunda.

Jah. Kokkuvõtlikult on nii, et kui ühest raamatust («Lõpetamata linn. Tallinna linnaehituslikud visioonid») saate vaadata, mismoodi asjad pealinnas olla võiksivad, siis teine («Eesti korruptsioon ehk peeglitagune maailm») annab õrna aimu, mismoodi nad olnud on ja mäherduselt baasilt tänapäev tekib. Kas tunda kurbust, rõõmu või käia rohkem valimas, jääb iga kirjaoskaja otsustada.