Ilmus raamat, mis annab lapsevanematele võimaluse rääkida oma võsukestega suhetest

«Soklandi saladus» Ingrid Hübscher FOTO: Raamat

See on põnev ja humoorikas seiklusjutt põlvik Mummust, kes ühel päeval pesukuivati salajase tunneli kaudu inimeste maailmast vabade sokkide maale - Soklandi - põgeneb ning seal uue kaaslase otsingule asub. Oma teekonnal kohtab Mummu palju vahvaid sokitegelasi, kes ärkavad ellu Veiko Liisi käe all. Raamatus on nautimiseks palju toredaid pilte. «Soklandi saladus"» räägib vabadusest otsustada ise, millist elu sa elada soovid. Samuti annab see lapsevanemale võimaluse rääkida lastega suhetest. «Soklandi saladus» on mõeldud nooremale koolieale.

Raamatu autor Ingrid Hübscher on Berliinis elav Eesti päritolu stsenarist ja režissöör. Ingrid on teinud mitmeid lühimängufilme ning dokumentaalfilmi «Ära mind lahti lase», mis esilinastus jaanuaris 2020 Eesti Televisiooni sarjas «Eesti Lood». «Soklandi saladus» on tema esimene lasteraamat.

Raamatu kunstnik Veiko Liis on vabakutseline tootedisainer ja illustraator, kes on kuulsust võitnud voldikkannu Exopak arendaja kui ka Jovvut mööblidisainerina. Veiko juhendab disainitöötubasid üle Euroopa. Disainitöö kõrvalt joonistab Veiko illustratsioone ja storyboarde filmidele ja reklaamidele. «Soklandi saladus» on tema esimene lasteraamatu projekt.