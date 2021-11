SOOVITUSED TUGITOOLIREISIJALE ⟩ Raamatud, mis viivad sind 2022. aasta kõige ihaldusväärsematesse sihtkohtadesse

Reisiraamatute «Riigid, mida pole olemas» ja «Kusagil maailma lõpus» autor Silvia Pärmann soovitab, millise raamatuga end kodust lahkumata järgmisel aastal kasvõi maailma lõppu lennutada.

Norra

Parimate riikide nimekirjas on teisel kohal Norra, kohe Cooki saarte kannul, kuhu vähesed eestlased sattunud on. Ent Norra on ju siinsamas ning norra kirjanikud, täpsemalt krimikirjanikud, on selle riigi muutnud põnevamaks kui ükski reisijuht seda suudaks. Lonely Planeti eksperdid pidasid Norra poolt hääletades kindlasti silmas lõputuid võimalusi oma aega õues veeta nii suusatades, purjetades, matkates kui Oslo vaimustavat kultuurielu nautides. Ent iga raamatusõber teab, et Norra on täiesti vastupandamatu tänu Jo Nesbo raamatutele! Tõsi, kohati ka natuke kõhe, nii et kindlasti on turvalisem Norrat nautida kodus tugitoolis ja raamatuga!

Egiptus

Riikide edetabeli kümnendal kohal on riik, mida paljud kindlasti juba külastanud on – Egiptus. Kuna viimased poolteist aastat on suurte turimisigruppide hulk Egiptuse vaatamisväärsuste ümber dramaatiliselt vähendanud, on suurepärane aeg Egiptusesse reisida neil, keda massid kohutavad viirusest rohkem. Ent Egiptuses reisimine ei hakka kunagi olema nii idülliline ja nii palju avastamisrõõmu pakkuv kui sadakond aastat tagasi, mil Niiluse kruiisile suundus Agatha Christie.

Krimikirjanduse klassikasse kuuluv «Surm Niilusel» väärib igal aastal uuesti kätte võtmist – nii nagu paljud peredki igal aastal Egiptuse puhkusele ennast asutavad. Raamat on hoiatav näide sellest, kuidas unistuste puhkus üleöö õudusunenäoks võib muutuda, nii et ehk ongi targem püsida kodus? Agatha Christie 1937. aastal ilmunud romaanis pöördub Hercule Poiroti poole rikas noor abielunaine Linnet Doyle. Poirot kavatseb parajasti asuda lõbusõidule Niilusel ning sama plaan on ka Linnetil ja tema vastsel abikaasal – ei ole vist raske arvata, et kõik nad sellelt reisilt eluga tagasi Londonisse ei jõua.

Nicosia, Küpros

Parimate linnade edetabelis üllatab kuuendal kohal Küprose pealinn Nicosia, kuhu turistid pigem harva satuvad, sest see on idüllilise Vahemere saare ainus sisemaal asuv linn. Teine turistide nappuse põhjus peitub selles, et Nicosia on maailma viimane pooleks jagatud pealinn. Ühel pool ÜRO kontrolljoont on Küprose Vabariik, mis näeb välja täpselt, nagu üks järjekordne Vahemere-äärne riik Euroopas välja nägema peaks. Teisel pool on Põhja-Küprose Türgi Vabariik, mis näeb välja, lõhnab ja isegi kõlab tänaval jalutades täiesti Lähis-Idana. Roheline joon lõikab läbi Nicosia linna, jagades selle põhja- ja lõunapooleks. Vahemaa kahe teineteisest mõõtmatult lahku kasvanud Küprose riigi vahel on kohati vaid 20 meetrit.

Kirjutan sellest lahku rebitud ent vastupandamatult põnevast linnast oma raamatus «Riigid, mida pole olemas». Kes selle põhjal Nicosiasse armub, leiab endale samast raamatust põnevaid linnapuhkuse sihtkohti kindlasti veel küllaga!

Dublin, Iirimaa

Parimate linnade edetabeli seitsmendalt kohalt leiab Dublini ja kõik raamatusõbrad hüüatavad selle peale kindlasti: «No loomulikult!». Kirjanduses on praegu vähe nii kuumi nimesid, kui Sally Rooney, kelle romaan «Normaalsed inimesed» ilmus tänavu ka eesti keeles. Raamatu tegevus algab küll Iiri väikelinnas, ent kasvab kiiresti üle Dublini tudengieluks, mis selle linna atmosfääri suurepäraselt edasi annab. Nüüdisaja üheks tundlikumaks ja terasemaks vaatlejaks nimetatud Rooney «Normaalsete inimeste» põhjal on valminud ka menukas BBC seriaal.

Firenze, Itaalia

Kui teile seondub Firenze ennekõike Leonardo da Vinci unustamatute töödega, siis meenutagem, et linnaga on seotud veel üks (kuri)kuulus nimi - Gucci. Gucci kaubamärgi lõi 1921. aastal Firenzes selle asutaja Guccio Gucci, täna saab seal külastada moemaaja ajaloole pühendatud muuseumit.

Novembri lõpus kinoekraanile jõudev film sellest uskumatult kuulsast ja rikkast perekonnast kasvatab huvi idüllilise jõeäärse linnakese vastu kindlasti mitmekordseks. Ent filmile on eelnenud loomulikult mitu raamatut, mida rahvahulgas trügimata kodus rahulikult lugeda võib.