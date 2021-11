Seksuaaltervise raamat, mida Nick Offerman peab kõigile kohustuslikuks

Orenstein on intervjueerinud üle 70 noore ning suure hulga eksperte, et tuua välja generatsioonidevaheline lõhe, mille tõttu on tänapäeva vanematel oma lapsi raske mõista. Autor paljastab varjatud tõed, rasked õppetunnid ja tüdrukute seksielu olulised võimalused tänapäeva maailmas.

Nick Offerman jagas Amazoni vahendusel oma raamatusoovitusi ja tõi esile selle teose põhjusel, et paljudel täiskasvanutelgi on teadmised seksuaaltervise vallas väga puudulikud. «See on lihtsalt väga otsekohene teos tänapäeva seksuaalsuse ja sellega seotud ühiskondlike raskuste kohta, mida tuleb veel ületada,» soovitab ta. «Üks selline on ka poiste kohta.»