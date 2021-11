KATKEND ⟩ Kuidas biitlid 1968. aastal Indias käisid ja kohaliku eluga lähemalt tutvust tegid

Puudu on vaid Mia Farrow. Algusest peale üritas Maharishi teda igati meelitada, pannes talle krooni pähe ja lillevanikud õlgadele ning paludes tal fotodeks poseerida nii hommikul, lõunal kui õhtul. Viimaks sai filmitähel sellest villand ja ta läks hoopis viiepäevasele tiigrijahile. «Sedasorti värk meenutas talle stuudioproove rannikul,» selgitas tema sõber, telenäitleja Tom Simcox, kes on mänginud sarjades «Bonanza» ja «Gunsmoke».

Maharishi ise planeeris selle grupifoto ja juhatas poodiumi ehitust, näidates kahele oma mungale täpselt ära, kuhu asetada lilled ja potitaimed ja Guru Devi pilt. Tema pani paika ka istumisplaani, kus kõige suuremad kalad pidid olema ees keskel. Kui mediteerijad kohale saabusid, juhatati nad neile määratud istekohtadele.

Vähemolulised õpilased pidid istuma lõõskava päikese käes, ent Maharishi eelistas puhata puude varjus koos biitlite, nende partnerite, Pattie Boydi õe Jenny, The Beach Boysi muusiku Mike Love’i ja Maagilise ehk Alex Mardasiga. See oli ašrami vaste Ascoti võiduajamiste kuninglikule loožile. Vanaldane fotograaf, tillukese poe omanik Rishikeshis, kes oli oma raske ja vanamoodsa, puust ja messingist tehtud suurformaatkaamera künkast üles tarinud, andis viimaks teada, et ta on valmis, ning ka Maharishi koos oma grupiga liitus viimaks teistega päikeselõõsa käes.

Fotograaf pistis pea musta katteriide alla, et kadreerida ja fokuseerida. Vahel pistis ta pea välja ja nõudis, «Valmis! Kõik teevad rõõmsat nägu!», ja vajutas paremas käes olevat nuppu. Tegelikud juhtohjad olid siiski Maharishi käes, kes ei kõhelnud ka fotograafi käsutamast – «Sa pead ütlema üks-kaks-kolm, enne kui pildistad … Kui pildistad, pead hüüdma!» – ja kõmistas: «Ülespoole! Sealt sa ei saa häid kaadreid!», kui talle tundus, et kaamera on liiga madalale asetatud.

Ka õhtuti, kui kõik kogunesid loengusaali, mida üks osaleja kirjeldas kui «rõsket angaaritaolist hoonet valgekslubjatud seinte ja lehmasõnnikust põrandaga», säilitati seal ranget eelisjärjekorda. Biitlid oma naistega istusid korvtoolides kõige ees, teised võtsid nende taga sirgetesse ridadesse.

«Maharishi jäi alati vähemalt tund aega hiljaks, noogutas siis publikule ja pomises Guru Devile palveid,» meenutas üks osavõtja. «Tema näole ilmus veidi koketeeriv naeratus, kui ta ristijalu oma antiloobinahale istus ja mängis mõne lille või helmekeega. Kui ta meile kõneles, oli ta hääl leebe ja rahustav, nagu ta kõneleks kusagilt väga kaugelt, kus kõik on miskipärast palju lihtsam.»