KUULA KATKENDIT ⟩ Lugu kasside kuningast, kes ei lase kaugeltki igaühel endale pai teha

Mäo on triibuline isakass, kes hoiab oma inimesi. Martti arvab, et Mäo on kasside kuningas, sest ta on nii suur! Ja tark. Ta ei lase kaugeltki igaühel endale pai teha, vaid ainult neil, kes talle meeldivad.

«Raamatut kirjutades üritasin lastele vahendada tegelikkust – et kassid püüavadki linnukesi, kuigi see meile ei meeldi; et kassidel on jooksuaeg; et kassid nagu kõik elusolendid saavad kord vanaks ja surevad. Kuid seda kõike kirjanduse maagilise väe abil, ka kerge huumoriga. Nii on raamatus näiteks kuldsete tiibadega draakon, poisi nähtamatu sõber,» ütleb autor.