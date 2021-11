Parim jõulukink lapsele on hea raamat, mis haarab jäägitult ja tekitab isu veel rohkem raamatuid lugeda. Lasteraamatute valik on õnneks väga mitmekesine ning ilmunud on ka mitu head kordustrükki, mis on väärt jõulukingituseks. Siin on mõni parim pala, et valik silme eest kirjuks ei võtaks.

«Meie laste muinasjutud». Koostanud Jaanika Palm. FOTO: Raamat

Koostanud Jaanika Palm

Illustreerinud Kadri Ilves

Kirjastus Varrak

2021

«Meie laste muinasjutud» on raamat, mis sisaldab eesti autorite muinaslugusid läbi aegade. Lastekirjanduse ekspert Jaanika Palm on kõik lood hoolikalt välja valinud, et pakkuda võimalikult mitmekesist pilti meie muinasjutumeistrite loomingust.

Kümnendite kaupa esitatud jutte lugedes saad ühtlasi ülevaate ka sellest, mille üle on eri aegadel juureldud, mis on kirjutajate mõtteid ja tundeid köitnud, mida on väärtustatud ning kuidas ümbritsevast maailmast mõeldud.

***

Markus Saksatamm, «Ulakas vorst ja nutitelefon». FOTO: Raamat

Markus Saksatamm

Illustreerinud Ott Vallik

Kirjastus Pegasus

2021

Jutukogumikus «Ulakas vorst ja nutitelefon» on 31 lühemat ja pikemat lugu, mis võtavad kokku viimastel aastatel lasteajakirjades ilmunud Markus Saksatamme loomingu. Autori jutud on fantaasiarohked, humoorikad, samas ka julgustavad ning oluliste väärtuste üle mõtlema panevad, neis leidub midagi nii väikesele kui ka suurele lugejale.

Raamatu illustreeris Ott Vallik, kes on hästi tabanud juttude lõbusat, aga ka lüürilist poolt. Markus Saksatamm on kirjutanud kuusteist lasteraamatut, tuntumad nendest on «Tädi hakkab tuuleloheks», «Kass ja kinopilet» ning «Tont ja mannapuder». Tema vaimukaid ja fantaasiarikkaid jutte ja luuletusi võib leida ka ajakirjadest Täheke, Hea Laps, Mesimumm ning Pere ja Kodu.

***

Lewis Carroll, «Alice imedemaal». FOTO: Raamat

Lewis Carroll

Tõlkinud Jaan Kross

Illustreerinud Made Balbat

Kirjastus Pilgrim

2021

Lewis Carrolli legendaarne lugu «Alice Imedemaal» ilmus esmakordselt aastal 1865. Nüüdseks juba ajatuks klassikaks saanud lasteraamat ei paelu üksnes väikseid lugejad, vaid on oma satiirilise ja vaimuka mõttemaailma ning mänguliste seiklustega ka täiskasvanud lugejate suur lemmik.

Raamatu peategelane Alice järgneb küülikule auku ning satub isemoodi fantaasiamaailma, kus teda ootavad kohtumised Irvik Kassi, Hertsoginna, Unihiire, Kübarsepa ja loomulikult Märtsijänesega. Tüdruku seiklused sel imedemaal on väga veidrad, kuid õpetlikud ja põnevad.

Eesti keeles ilmus «Alice Imedemaal» esmakordselt 1940. aastal Linda Bakise ja Ants Orase tõlkes. See väljaanne on Jaan Krossi tõlge 1971. aastast. Eesti kunstnik Made Balbat annab oma võrratute piltidega Alice’i loo tegelastele uue elu ning viib lugeja koos Alice’iga seiklema imelisele võlumaale.

***

Wil Huygen, «Suur Päkapikuraamat». FOTO: Raamat

Wil Huygen

Tõlkinud Piret Pruul

Illustreerinud Rien Poortvliet

Kirjastus Bigup

2021

See on põhjalik teos päkapikkude ajaloost, suurimatest saavutustest, meditsiinilistest oskustest ja paljust muust.

Kas teadsid, et päkapikk on seitse korda tugevam kui inimene? Või et tema haistmismeel on üheksateist korda tundlikum? Et päkapikud soovivad head ööd ninasid kokku hõõrudes Või et päkapikupaar saab alati kaksikud? Raamatus kirjutatakse üksikasjalikult lahti päkapikkude ajalugu muinasajast tänapäevani. Välja on toodud erinevad päkapikuliigid, kirjeldatud nende levialasid ja kehaehitust.

Lisaks teaduslikule kirjeldusele sisaldab raamat ka üheksat rahvajuttu päkapikkudest. Wil Huygeni tekste täiustavad Rien Poortvlieti imeilusad illustratsioonid.

***

«Leiutajateküla lood» Janno Põldma, Heiki Ernits FOTO: Raamat

Janno Põldma, Heiki Ernits

Kirjastus Tammerraamat

2021

Leiutajatekülas juhtub kogu aeg midagi.

Lepatriinud ehitavad Lotte pähe onni.

Jänes Otto puust kõrvad puhkevad ootamatult õide.

Kärbes Juhan lendab tühjast kurgitünnist ehitatud raketiga Kuu tagumisele küljele, et seal šokolaadijões supelda.

Leiutajatekülla saabuvad kauged külalised, Austraalia raudpart Pauliine ja Sansibari nahkvutt Fredy.

Külarahva jaoks ei ole selles kõiges midagi iseäralikku.

See on Leiutajateküla igapäevane elu.

***

J.K. Rowling, «Jõulupõrsas». FOTO: Raamat

J.K. Rowling

Tõlkinud Kaisa Kaer

Illustreerinud Jim Field

Kirjastus Varrak

2021

Jackile on kallis tema lapsepõlve mänguasi See Põlsas, kes on talle alati toeks olnud, nii heas kui halvas. Kuni ühel jõululaupäeval juhtub midagi kohutavat: See Põlsas kaob ära. Aga jõululaupäev on imede ja lootusetute juhtumite õhtu, kui kõik asjad võivad ellu ärgata … isegi mänguasjad.

Nii võtavad Jack ja Jõulupõrsas (Selle Põlsa tüütu asendaja) ette hämmastava teekonna läbi Kadunute maa. Koos kõneleva Toidukarbi, vapra Kompassi ja tiivulise Lootusega asuvad nad hirmuäratava mänguasju purustava Kaotaja käest päästma parimat sõpra, kes Jackil eales olnud.

See on maailma üha parima jutuvestja südantsoojendav ja haarav seikluslugu ühe lapse armastusest tema kõige kallima asja vastu, ja sellest, kui kaugele ta on valmis selle leidmiseks minema.

***

Enno Tammer, «Tainas tuli välja». FOTO: Raamat

Enno Tammer

Illustreerinud Hillar Mets

Kirjastus Tammerraamat

2021

Kõik oli nii tavaline sel talvepäeval. Miski ei ennustanud, et maakodust käib varsti üle sündmuste pööristorm, mis toob hirmu ja kaost. Miski ei ennustanud alanud päevale sellist jätku, kus mamma karjub vaid «Appi, appi!» ja Liisa muudkui filmib oma teloga, kogudes maailmas kuulsust. Ja vanaisa püüab hakkama saada suurima kangelasteoga, mida ta eales on teinud …

«Tainas tuli välja» on kunagise tippajakirjaniku, paljude elulugude ja poliitiliste raamatute autori Enno Tammeri esimene lasteraamat. Suurepärased pildid on Hillar Metsalt, kellega koos autor kunagi ajakirjanduses töötas.

***

J. K. Rowling, «Harry Potter ja Azkabani vang». FOTO: Raamat

J. K. Rowling

Sari «Harry Potter»

Illustreerinud Jim Kay

Tõlkinud Kaisa ja Krista Kaer

Kirjastus Varrak

2021

Kolmandal Sigatüüka aastal jälitavad Harryt sünged kuuldused ja surma tõotavad ennustused, kui ta saab teada uusi tõdesid oma mineviku kohta ja satub silmitsi Musta Isanda ühe kõige ustavama teenriga…

J.K. Rowlingu klassikalise raamatusarja innukalt oodatud kolmas illustreeritud väljaanne on pilgeni täis maagilisi hetki, mille on värvide, pliiatsi ja pikslitega esile mananud Kate Greenaway preemia võitnud Jim Kay.

***

Rachel Piercey, «Mõmmisalu lood. Metsarahva aastaring». FOTO: Raamat

Rachel Piercey

Illustreerinud Freya Hartas

Tõlkinud Riina Turi

Kirjastus Koolibri

2021

Mõmmisalus toimetab igasugu olendeid: oravad, hirved, nirgid, hiired, tihased, ämblikud, sipelgad, konnad ja veel paljud-paljud teised, keda raamatu tinglik peategelane karu avastama kutsub.

Iga pildi juures on luuletus, mille teemaks on valitud mõni lapse elus oluline sündmus või tegevus, näiteks sünnipäev, koolitund või -mäng, piknik, onniehitus, lõkketegemine jms. Raamat on üles ehitatud aastaringile, iga aastaaja kohta on neli lehepaari. Peale selle jagab raamatu lõpus huvitavat infot «Loodusrada».

Luuletaja Rachel Piercey ja kunstnik Freya Hartas on loonud raamatu, milles on imekspandava leidlikkusega lapsele atraktiivsesse vormi ühendatud ilu- ja aimekirjandus ning mida kannab aktuaalne loodushoiu idee. Eesti lugejani jõuab tekst Riina Turi samavõrd leidlikul vahendusel.

***

«Peeter Pikk-kõrv. Jõulud on tulekul». FOTO: Raamat

Beatrix Potter

Illustreerinud autor

Tõlkinud Kadri Põdra

Kirjastus Tammerraamat

2020 / 2021

Peeter Pikk-kõrv ootab nii väga jõule! Jõulukuul saab teha lumejänkusid, maiustada jõulutoiduga ja pakkida kingitusi. See on Peetri meelest parim aeg aastas.

Selles raamatus jagub lugemist terveks jõulukuuks.

Igaks päevaks üks peatükk ja üks vahva tegevus koos sõprade või perega ajaveetmiseks.

***

Beatrix Potter, «Kogutud lood». FOTO: Raamat

Beatrix Potter

Illustreerinud autor

Kirjastus Tammerraamat

2019 / 2021

Tuntud inglise kirjanikul ja kunstnikul Beatrix Potteril (1866–1943) oli juba lapsepõlves kaks suurt huvi: kunst ja loodus. Potteri esimene avaldatud raamat oli «Peeter Pikk-kõrv», millest sai aluse tema ülimalt edukas kirjanikukarjäär.