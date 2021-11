Pühapäeval on juba esimene advent, mis tähendab, et tuleb aegsasti ka jõulukingitustele mõtlema hakata. Et see töö oleks veidi lihtsam, leiad raamatuportaalist soovitusi, mida kingikotti pista. Siin on valik värskeid teoseid, mis sobivad kõige paremini neile, kes loevad eneseabiraamatuid.

Pamela Maran, «Luuüdini paljas». FOTO: Raamat

Pamela Maran

Kirjastus Kuldnööbike

2021

Pamela Maran jutustab isiklikke lugusid lahkuminekutest, konfliktidest, depressioonist, surmast, lapsekasvatamisest, raevust, süütundest ja kõigest inimlikust.

Eluliste sündmuste abil mõtestab ta lahti, millest on alguse saanud meie käitumismustrid ning kuidas mõistmisega jõuda sügavasse kaastundesse enda ja igaühe vastu.

Need lood puudutavad valusalt, sest avavad pimedust, mida me aastateks tähelepanuta oleme jätnud.

***

Heidit Kaio, «Vestlused Priiduga. Lahutus». FOTO: Raamat

Heidit Kaio

Kirjastus Pilgrim

2021

«Lahutus» on küpse naise elutark mõtisklus, kantuna armastusest elu ja iseenda vastu. See on lugu, kuidas andestada nii endale kui partnerile. Kuidas andestada elule, et ta on su teele veeretanud katsumused. See on valust läbiminemise reisikirjeldus. Mittetoimivast suhtest lahtilaskmise lugu.

Neile lehekülgedele on lahkelt ja enesesõbralikult talletatud sõnum, et oluline pole mitte vältida kukkumist, vaid õppida tõusma. Aga eelkõige on oluline hoida nii ennast kui ka oma ekspartnerit ja lapsi. Lahutus ei tähenda ilmtingimata seda, et suhe ebaõnnestus. Lahutust võib vaadata ka kui ühe eluperioodi lõppu. Kõik siin ilmas lõpeb ju millalgi, aga ärgu lõpp defineerigu sellele eelnenud elu.

***

Jay Shetty, «Mõtle nagu munk». FOTO: Raamat

Jay Shetty

Tõlkinud Kaido Kangur

Kirjastus Helios

2021

Selles inspireerivas raamatus lähtub Shetty oma rikkalikest kogemustest elust mungana, et aidata meil ületada takistused teel rahu ja eesmärgini, mis peitub meis kõigis. Munkade õppetunnid on sügavad, kuid tihti abstraktsed. Shetty muudab need praktiliseteks nõuanneteks ja harjutusteks, mis aitavad vähendada stressi, parandada keskendumisvõimet ja suhteid ning avastada oma peidetud võimed. Shetty tõestab, et igaüks saab ja peakski mõtlema nagu munk.

Kui sa mõtled nagu munk, siis taipad: kuidas leida oma eesmärk, kuidas vabaneda negatiivsusest, kuidas lõpetada ülemõtlemine, miks võrdlemine tapab armastuse, kuidas hirmu rakendada, miks sa otsides õnne ei leia, kuidas õppida kõigilt, keda kohtad, miks sa ei ole oma mõtetega sama, miks headus on edu alus ja palju muud.

***

Petra Bock, «Mindfuck»​. FOTO: Kirjastus Pegasus

Petra Bock

Tõlkinud Kertu Niilus

Kirjastus Pegasus

2019/2020/2021

Mindfuck on igapäevane teguviis, millega inimesed end vaimselt saboteerivad. See juhtub siis, kui ennast ei usaldata, elatakse vaid teiste jaoks ning püsitakse halvasti mõjuvatel töökohtadel ja suhetes. Mindfuck teeb kõik selleks, et me ei lubaks omale paremat elu ja elaksime allpool võimalusi. See mõjub sedasi, nagu oleks meil käsipidur peale jäänud.

Petra Bock kuulub Saksamaa tähelepanuväärsemate nõustajate hulka. Oma raamatus tutvustab ta lähemalt tänapäeva inimese psüühikat ja õpetab mõtlema nii, et ei loobiks endale pidevalt kaikaid kodaratesse. Ta seletab lahti, mismoodi ja miks tekivad mõtteblokaadid, mida need inimese kohta reedavad ning kuidas saavutada enda tõeline potentsiaal ja oma elu kohe kestvalt parandada.

***

John Gray, «Mehed on Marsilt, naised Veenuselt». FOTO: Raamat

John Gray

Tõlkinud Tiina Vallikivi

Kirjastus Hea Lugu

2016/2020/2021

Ajast aega oleme teadnud, et mehed ja naised on erinevad, kuid enne raamatu «Mehed on Marsilt, naised Veenuselt» ilmumist ei osatud neid erinevusi positiivselt kasutada.

Juba 20 aastat menukite nimekirjades figureerinud ja kindlalt eneseabi raudvarasse kuuluvast raamatust võib mõelda kui aabitsast, mis aitab vastassugupoolt mõista ning temaga suhelda. Raamat pakub praktilisi lahendusi, kuidas ravida frustratsiooni ja pettumust, kuidas suurendada õnnetunnet ja intiimsust. Neid teadmisi saab edukalt rakendada praktiliselt kõikides suhetes ja igas eas.

Inimsuhted ei pea olema nagu võitlus. Vaid siis, kui me ei mõista üksteist, on platsis pinged, vimm ja konfliktid.

***

Karolin Tsarski, «Mida naised (voodis) tahavad». FOTO: Raamat

Karolin Tsarski

Kirjastus Pegasus

2021

Uuring uuringu järel, aastast aastasse toob ikka ja jälle välja suure lõhe meeste ja naiste seksuaalse rahulduse osas, ja eriti heteroseksuaalsetes suhetes, kus väga paljud naised ei koge orgasme või ei ole seksuaalselt rahuldatud. Naise seksuaalne nauding ei ole meie ühiskonnas olnud oluline ning seetõttu on vajaka suur osa mõistmist ja haridust naise seksuaalsel rahuldamisel. Iga oskuse puhul on elementaarne seda õppida ja see võiks olla sama loomulik ka seksuaalsuse puhul.

See lihtne ja konkreetne raamat pakub koheselt rakendatavaid ning tõhusaid lahendusi igale mehele, kes soovib toetada oma naist sügava seksuaalse rahuloluni jõudmisel ja saada seeläbi «parimaks, kes tal kunagi olnud on». Raamatus on toodud välja naise seksuaalse erutuse mentaalsed, emotsionaalsed, energeetilised ja füüsilised nüansid, et mees teaks täpselt, kuidas viia naine sügava rahulduseni.

***

Daniel G. Amen, «Mälupääste». FOTO: Raamat

Daniel G. Amen

Tõlkinud Margit Pent

Kirjastus Inspiratsiooniraamatukogu

2021

Sa ei ole tingimata laulatatud sellise mäluga, nagu sul praegu on; ega ka mälukaotusega, mis sinu tulevikku ähvardab. Dr Daniel Ameni põhjapaneva Mälupääste programmi abil võid parandada oma mälu juba kohe täna ja samaaegselt vähendada mäluga seonduvate probleemide riski ka tulevikuks.

Ajukuva uuringud näitavad, et mälukaotusega seotud füüsilised muutused saavad ajus alguse juba kümneid aastaid enne, kui sümptomid pinnale kerkivad. Mälupääste programm sisaldab endas uusi toitumis- ja liikumisharjumusi, vaimseid ja isegi spirituaalseid praktikaid, võib olla ka sinu tee tänase ja homse parima ajutervise juurde.

***

Wim Hof, «Wim Hofi meetod». FOTO: Raamat

Wim Hof

Tõlkinud Ülle Jälle

Kirjastus Helios

2021

Wim Hof teenis hüüdnime «Jäämees» sellega, et purustas hulga külma käes viibimise maailmarekordeid. Tema saavutuste hulgas on muuhulgas Kilimanjarole ronimine lühikestes pükstes, ülalpool põhjapolaarjoont poolmaratoni jooksmine paljajalu ja rohkem kui 112 minutit jääkuubikuid täis kastis seismine.