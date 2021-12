GALERII ⟩ Psühholoog Inna Narro esitles raamatut, mis on meeldetuletus haigetelt tervetele ja lahkunutelt elavatele

«Kingin su aastatele elu» on ilus ja eriline kingiraamat, mille kohta autor Inna Narro ütleb, et see raamat on kirjutanud ennast ise. See on meeldetuletus haigetelt tervetele ja lahkunutelt elavatele.

Raamatusse on kogutud patsientide, nende lähedaste ja arstidest kolleegide tsitaadid. Aastaid ootas raamat kunstnikku, kes annaks neile mõtetele silmaga nähtava elu. Lõpuks sündis teos spontaanselt, kui haiglasse sattus Katri Lumi ja psühholoog tundis, et tegu ongi õige kunstnikuga.

«Olin aastaid kogunud oma surevate patsientide, nende lähedaste ja arstide tsitaate. Katri Lumi unistus oli illustreerida raamat ja ma leidsin, et see on täpselt see, mida olin oodanud. Rajasime palatisse kontori ja koostasime raamatu kümne päevaga, rääkis Narro intervjuus Postimehele.

«Katrin elas selle raamatu nimel ja kuigi ta ei näe raamatu ilmumist, teadis ta, et raamatu tulu läheb vähiravifondile Kingitud Elu, et kinkida aega neile, kel on veel võimalus. Mõnikord juhtub ka seda õnne, et inimese eluunistus saab täidetud tema elu viimasel nädalal.»

Raamatu müügitulu läheb nii autorite kui kirjastuse poolt terves ulatuses Hille Tänavsuu Vähiravifondile Kingitud Elu. Esimese raamatu kinkis Inna selle teadmisega just iseendale.