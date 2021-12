LUGEMISSOOVITUS ⟩ Klassikaline britikrimi, mis pakub mõnusat ajaviidet

Kõlab üksjagu limaselt ja triviaalselt, ent pole seda ometi mitte. Siin žanris või nišis on juba nii tihe trügimine ees, et olemasolevatest ning korduvalt läbikirjutet elementidest vähegi uudse ja huvitavana mõjuva tulemuse kokkumonteerimine lõpeb enamasti ebaõnnestumisega. Praegu, näe, lõppes õnnestumisega. Päris värskelt mõjub lugu tervikuna, aga ka tegelased ja ajastutunnetus. Ühest küljest on igati tänapäevane raamat, aga teisalt ehk peabki meie aja lugejale tolle aja asjadest nimelt nõnda kirjutama. Ja hoidma meeles, et ka toonane, ilmasõja-eelne aeg oli mitmete hoiakute muutumise ja murdumise aeg ning üha avastada, kui mitmes mõttes toonane maailm tänasest viletsam oli. Seda viimast ei saa õigupoolest unustada ühtki ajaloolist romaani lugedes, käsitlegu see siis mäherdust ajajärku iganes.