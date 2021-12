LUGEMISSOOVITUS ⟩ Lustakas lugu ajalehest, mille eesmärgiks on teatada iseäralikust ja imelisest kõikjalt maailmast

«Kummalised Sõnumid» on ajaleht, mis avaldab artikleid pealkirjadega stiilis «Neitsi Maarja hoidis ära terroristide rünnaku» või «Šveitsi pole olemas». Kõiksugu kummalist kraami, mida inimesed arvavad maailmas juhtunud olevat. Libauudiste, Rohke Debelaki ja tõejärgsuse käes karastunud inimeste jaoks pole siin miskit liiga uut ega jaburat. Asjalood nagu tänapäeval ikka. Asjalugudel õnnestub siiski käest ära minna juba esimestest lehekülgedest alates ning piisavalt palju jääb lahtiseks, nii et kogenud raamatunina haistab siit järjekordset lustakat raamatusarja kasvavat.

Üleloomulikuga on kole kerge oma raamat ette põhja lasta, natuke üleekspluateeritud on see teema viimaste kümnendite kirjanduses ja klišeedesse kukkumine seega lihtne. Üleloomuliku loomulikuks kirjutamisega saab McDonnell siiski hakkama, tema loodud «päris» maailm on piisavalt arulage ja kentsakas, et «mittepärised» ses normaalsetena tunduda võiksivad.