Jõuluvana koputab peagi uksele, kuid kas tal ka midagi kingikotti panna on? Kindlasti on meil kõigil lähedasi, kellel on justkui kõik olemas, kuid keda sooviks siiski pühade ajal üllatada. Kinkide puhul polegi nii oluline nende väärtus, vaid ennekõike nende taga peituvad soojad soovid. Ehk on hea raamat just üks nendest kinkidest, mis ajatut väärtust omab ja kingipakki sobib.