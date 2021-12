OLEKSID ARVANUD? ⟩ Just seda raamatut armastab prints Charles oma lastelastele enim lugeda

Vaatamata tormilisele suhtele oma kadunud eksnaise printsess Dianaga, on Walesi prints oma poegadele prints Williamile ja prints Harryle alati lähedane olnud. Ta on toetanud oma poegi pärast nende ema traagilist surma ja ka nende meesteks saamist.

Prints naudib väga ka vanaisa rolli ning on lähedane nii oma lastelastega kui ka abikaasa Camilla lastelastega. Kuna printsi üks lemmiktegevusi on lugemine, loeb ta sageli ette ka neile. Kõige meelsamini loeb ta neile Harry Potteri raamatuid. See on traditsioon, mis sai alguse 2017. aastal Cornwalli hertsoginna lastelastega.