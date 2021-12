Kui otsid jõulukinki avara pilguga ja uudishimulikule sõbrale, keda huvitavad poliitika, ajalugu ja äri, siis siin on valik värkeid raamatuid, mis talle suurepäraselt jõulukingiks sobivad.

AJALUGU

Merle Karusoo, «14. juuni needus». FOTO: Raamat

Merle Karusoo

Kirjastus Varrak

2021

Merle Karusoo selgitab raamatu tagamaid:

«See algas möödunud sajandil 1989. aastal. Pirgu Laulu- ja Näitemängu seltskond mängis Eesti Draamateatri väikeses saalis lavastust «Aruanne». Loeti Siberisse küüditatud naise päevikut ja lauldi laule tema laulikust.

Tegelesime elulugude kogumisega, see oli tollal Pirgu mõisas me põhitöö. Etenduse lõpus tuli meie juurde minust tosinkond aastat vanem mees ja hakkas midagi nii ärevalt ja paljusõnaliselt nõudma, et me ei saanud aru, mida ta tahab. Jüri Lehtrand. Ta äreva kõne sisu oli, et me peame saama tuttavaks 1941. aastal küüditatud Virumaa lastega, kelle isad surid laagrites, emad Siberis nälga ja kes kasvasid üles Aipolovo lastekodus. Me peame nende lood kirja panema. Me peame nemad ka lavale panema.

Aipolovo lapsed. Nii ma neid nimetan tänini, kuigi selles saatuskaaslaste kogukonnas oli lapsi ka Toguri väikelastekodust ja teisi ellujäänuid Vasjugani jõe äärsetest näljaküladest. Me tegime kümneid intervjuusid nende üleöö südame külge kasvanud inimestega, käisime kokkutulekutel, kopeerisime päevikuid, pabereid ja pilte, aga lavastust ei sündinud. Kümmekond aastat tagasi oli ETV-l plaanis teha Siberisse küüditatud Virumaa lastest seriaal. Tehti dokfilm «Mälestuste jõel» (2011) meie võttegrupi käigust Vasjugani äärsetele haudadele.

Tänavu möödus sellest päevast 80 aastat.

Enamik neist lastest on lahkunud. Nad ootasid oma lugusid. Nad ei saa neid lugeda. Nende hauad on laiali mitte ainult Eestimaal. Nende vanemad ja õed-vennad on koos Maarjamäe memoriaaltahvlitel.»

***

«Vabadussõda 1918-1920. Hannes Walteri artiklite kogumik». FOTO: Raamat

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad

2021

Hannes Walter oli üks neid Eesti ajaloolasi, kes andis suure panuse meie tõelise ajaloo taasavaldamisse 1980. aastate lõpus alanud Nõukogude okupatsioonirežiimi nõrgenemise ja lõpliku kokkuvarisemise perioodil. Walter kirjutas toona mitmeid uusi käsitlusi Vabadussõjast, kasutades oskuslikult aastatel 1920–1940 avaldatud materjale, samuti oli tal ajaloolasena võimalus kasutada Venemaal avaldatud allikaid.

Kogumikust leiab Hannes Walteri neli põhjalikku kirjatööd: «Eesti Vabadussõda 1918–1920», «Landeswehri sõjast, Võnnu lahingust ja Riia operatsioonist», «Vabadussõda – moodne sõda» ja «Inter arma caritas».

«Kui nimetada mingit sõda moodsaks, kerkib mõistagi küsimus, millega võrreldes? Vabadussõda saab võrrelda üksnes Esimese maailmasõjaga. Ühtlasi oli aga viimane ajaloos esimene «moodne» sõda selle sõna laiemas mõttes. Sõda on ühelt poolt lahingutegevus, relvastatud võitlus — teisalt aga ühiskondlik sündmus. Moodsa sõja puhul need kaks külge põimuvad, piirid nende vahel ähmastuvad või kaovad hoopis,» kirjutab Hannes Walter.

***

«Eesti ajalugu. Kronoloogia». FOTO: Raamat

Ain Mäesalu, Sulev Vahtre, Mati Laur, Tiit Rosenberg, Allan Liim, Ago Pajur, Tõnu Tannberg, Tauno Vahter

Kirjastus Tänapäev

2021

«Eesti ajalugu. Kronoloogia» on ajaprintsiibist lähtuv ülevaade kogu teadaolevast Eesti ajaloost, mis ulatub umbes aastast 14 000 eKr kuni kaasajani.

Allikate arvukusest tulenevalt on eri perioodide kohta materjali erineval hulgal, esikohal on poliitiline ajalugu, kuid peale selle on käsitletud ka kultuurisündmusi jms. Kui varasema ajaloo sündmuste puhul on sündmusi kohati õige mitme aastase vahega, siis uuema aja puhul edenetakse kuupäevaliselt.

Raamatu on koostanud seitse Tartu Ülikooli õppejõudu (Sulev Vahtre, Ain Mäesalu, Mati Laur, Tiit Rosenberg, Allan Liim, Ago Pajur ja Tõnu Tannberg) ning viimase seitsme aasta sündmused lisanud Tauno Vahter. Tegu on 2007. ja 2015. aastal ilmunud kronoloogiaraamatute parandatud ja täiendatud väljaandega.

***

Valve Raudnask, «Imeline aeg. Ajalehelood aastaist 1988-1994». FOTO: Raamat

Valve Raudnask

Kirjastus Tammerraamat

2021

Raamatu autor Valve Raudnask selgitab: «Ajakirjanik ei saa aega valida, küll mõjutab aeg tema tööd. Ma poleks unes ega ilmsi julgenud unistada, et saatus annab mulle ajakirjanikuna aja, kus vabadust piirab vaid su enese võimekus. Laulva revolutsiooni ja Eesti Vabariigi taastamise aastad olid imelised. Olime naiivsuse piirini lootusi täis. Tegingi käesolevasse raamatusse sellest ajast (1988–1994) valiku ajalehes Rahva Hääl ilmunud lugudest. Need peaksid meelde tuletama, et kui tollaste juhtide lennukusest on palju räägitud ja kirjutatud, siis rahva tubliduse ja vastupidamise kohta on hoopis vähem sooje sõnu leitud.»

Ajakirjanik Valve Raudnask (sündinud 10. detsembril 1936) lõpetas 1961. aastal Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogia žurnalistika erialal. Ta on töötanud ajalehtedes Noorte Hääl, Rahva Hääl ja Eesti Sõnumid. Aastatel 1995–1999 oli ta riigikogu liige.

Varem on Valve Raudnaskil ilmunud raamatud «Aja tõrvasel katusel», «Inimesed ja ilmaelu», «Kõik, mis on juhtunud», «Juunilumi», «Kuno Plaan ja Viru kringel».

***

Richard Holloway, «Väike religiooni ajalugu». FOTO: Raamat

Richard Holloway

Postimehe Kirjastus

2021

Inimestena tunneme vastupandamatut huvi iseenda ja oma päritolu vastu. Kas kusagil on olemas keegi, kes on universumi loonud? Kas pärast surma ootab veel midagi ees? Ja kui ootab, siis mis? Neile küsimustele on vastuseid otsitud aegade algusest saati.

Sügava austuse ja tundlikkusega tutvustab endine Edinburghi piiskop Richard Holloway peamisi maailmareligioone, nagu judaism, kristlus, islam, budism ja hinduism, nende usundite tuumtõekspidamisi ja ajalugu kaugest minevikust 21. sajandini välja. Empaatilise teejuhina kõnetab Holloway nii neid, kes usuvad, kui ka neid, kes ei usu, ning neidki, kes ei ole veel otsusele jõudnud.

Richard Holloway (s 1933), endine Šoti episkopaalse kiriku pea, on rahvusvaheliselt tunnustatud kirjanik ja saatejuht. Tema rohkem kui kahekümne raamatu hulka kuulub ka menukiks tõusnud «Leaving Alexandria: A Memoir of Faith and Doubt» (2012).

***

«Kõige kaunimad ehted. Lapsed antiikkirjanduses». FOTO: Raamat

Koostajad Maria Kristiina Lotman ja Kristi Viiding

Postimehe kirjastus

2021

Tõlkevalimik koondab Kreeka ja Rooma kirjandustekste mitmekesise taustaga autoreilt ja eri žanritest: hinnatud kirjameestelt, aga ka lastelt endilt, nii luulet kui ka proosakatkeid pikematest teostest, mõtteteri, kirju lähedastele, valme, pealiskirju jm.

Näeme, et laste väärtustamise ja kasvatusega seotud küsimused pälvisid tähelepanu juba varaseimas Euroopa kirjanduses: käsitletud on laste tunnustamist kodus, koolis ja ühiskonnas laiemalt, laste õigusi, kohustusi ja õiglast karistamist, loomi laste kaaslaste või ohuallikatena, imelapsi, samuti laste ülearendamisega seotud ohtusid.

Vaba Akadeemia raamatusarjas avaldatakse eestikeelseid algupäraseid teadustöid, populariseerivaid käsitlusi, õppekirjandust ja klassikateoste eestindusi, mis on sündinud Vaba Akadeemia tegevusest.

***

MAJANDUS JA INVESTEERIMINE

Taavi Pertman, «Alustava investori käsiraamat». FOTO: Raamat

Taavi Pertman

Kirjastus Unistuste Elu

2021

Taavi Pertman on tänaseks vahelduva eduga investeerimismaailmaga kokku puutunud juba üle 10 aasta. Selle käigus on «soetatud» palju õppetunde ja saadud lugejate käest hindamatut tagasisidet selle kohta, mis nende jaoks on töötanud ja mis mitte.

Kogu see kogemus ja info on kokku pandud võimalikult lihtsate sammudega raamatusse «Alustava investori käsiraamat», et tuua sinuni raamat, mida autor ise oleks tahtnud oma investeerimisteekonna alguses omada.

See on teos, mille võiks investeerimismaailmas täielik võhik kätte võtta, ning peale läbilugemist ja harjutuste kaasa tegemist, on temast raamatu lõpuks saanud investor. Esimesed tehingud on tehtud ja edasiseks vajalikud baasteadmised kergelt väikeste sammude kaupa omandatud.

Raamatust saad teada:

• Mis on investeerimine ning kas ja miks peaksid seda tegema.

• Millised on sinu finantseesmärgid ja -unistused ning mida peaksid nende saavutamiseks tegema.

• Kuidas oma sissetulekust investeerimiseks edukalt raha leida.

• Investeerimise põhitõdede, erinevate varaklasside ja investeerimisvõimaluste kohta.

• Millised investeerimisviisid on alustava investori jaoks kõige lihtsamad ja kuidas neid samm-sammult rakendada.

***

William Green, «Rikkam, targem, õnnelikum». FOTO: Raamat

William Green

Tõlkinud Joosep Jussi

Kirjastus Äripäev

2021

Tunnustatud finantsajakirjanik William Green on viimase veerandsajandi jooksul veetnud sadu tunde maailma parimaid investoreid intervjueerides, naastes ikka ja jälle küsimuse juurde: millised põhimõtted, meetodid, tõdemused, harjumused ning isikuomadused on aidanud neil rikkaks saada.

Green on veendunud, et kõige paremad investorid on intellektuaalsed isemõtlejad, kes otsivad lakkamatult võimalusi oma mõtlemist parandada. Charlie Munger, Buffetti ülimalt nutikas partner, on öelnud: «Ma jälgin, mis toimib ja mis ei toimi, ning miks.» Tema eeskujude seas on Charles Darwin, Albert Einstein, Benjamin Franklin ning 19. sajandi algebra spetsialist Carl Gustav Jacobi. «Õppisin palju surnud inimestelt. Olen alati mõistnud, et on palju surnud inimesi, keda peaksin tundma õppima,» on Munger tunnistanud.

Green ütleb, et ta mõtleb parimatest investoritest kui praktiliste filosoofide tõust. Nad ammutavad teadmisi paljudest erinevatest valdkondadest – majandusajalugu, neuroteadus, kirjandus, stoitsism, budism, sport, harjumuste kujundamise uuringud, meditatsioon jne –, on trendide osas märkimisväärselt intuitiivsed, harjutavad fanaatilist distsipliini ja on välja töötanud kõrge valutaluvuse. Nad ei soovi lahendada segaseid mõistatusi stiilis «Kas see tool on tegelikult olemas?» Nad otsivad vastuseid märksa pakilisematele probleemidele nagu «Kuidas saan teha tuleviku kohta targemaid otsuseid, kui tulevik on teadmata?»

Green kinnitab, et tõenäosustega mängimine on tegutsemiseks harukordselt tõhus viis ja see hõlmab absoluutselt kõike, mida need investorid teevad: kuidas nad oma aega planeerivad; kuidas nad on valvel kallutatuste ja pimenurkade suhtes; kuidas nad oma vigade kordamist väldivad; kuidas nad tulevad toime stressi ja vastaseisudega; kuidas nad raha kulutavad ning kuidas nad ehitavad elu, millel on sügavam, rahast sõltumatu tähendus. Keskkoolis, ülikoolis ja armeeteenistuses pokkerit mänginud Lynch on öelnud: «Õppides mängima pokkerit, õppides mängima bridži või õppides ükskõik mida, mis teile tõenäosustega mängimist õpetab... on parem, kui kõik raamatud aktsiaturust.»

Harjumus mõelda neutraalselt faktidest ja arvudest, tõenäosustest, riski ja tulu tasakaalust aitab selgitada, miks need kõige taiplikumad investorid on elanud pikka ja õnnelikku elu. Raamatus „Rikkam, targem, õnnelikum“ saavad sõna terve investeerimislegendide galerii – Templeton, Bogle, Ruane, Buffett, Munger, Miller, Marks ja Greenblatt teiste seas. Nad ei õpetada mitte ainult seda, kuidas rikkaks saada, vaid ka seda, kuidas parandada oma mõtteviisi, teha otsuseid, hinnata riske, vältida kulukaid vigu, suurendada vastupanuvõimet ja muuta ebakindlus enda kasuks.

***

Marin Vallikivi, «Mikroinvestori investeerimispäevik». FOTO: Raamat

Marin Vallikivi

Kirjastus Dagorent

2021

Investeerimispäevik on sinu abimees rahaasjade korda saamisel ning investeerimisteekonnal.

Investeerimispäevik aitab sul: saada rahaasjadest ülevaate ning hoida neil silm peal; seada eesmärke, et siht oleks silme ees ja motivatsioon kõrgel; jälgida oma edusamme ning neist rõõmu tunda! Väidetakse, et eesmärkide käsitsi kirja panemine suurendab nende täideviimist 10-kordselt.

Tegemist on 12 kuu märkmikuga, mille täitmist võid alustada just sulle sobival ajal.

***

POLIITIKA

Tim Marshall, «Geograafia vangid». FOTO: Raamat

Tim Marshall

Tõlkinud Mari Ollino

Postimehe Kirjastus

2021

Auhinnatud ajakirjanik Tim Marshall selgitab kümne olulise kaardi näitel maailma riikide geopoliitilisi strateegiaid. Raamat loob konteksti, mis poliitreportaažidest sageli puudub: kuidas nende riikide füüsilised omadused mõjutavad nende tugevust ja haavatavust ning nende juhtide otsuseid.

Mida tähendab see, et Venemaal peab olema merevägi, aga on ka kuus kuud aastas külmunud sadamad? Kuidas mõjutab see Putini käitumist Ukrainas? Kuidas piirab Hiina tulevikku tema geograafia? Miks ei ole Euroopa kunagi ühtne? Miks ei saa Ameerikasse kunagi sisse tungida?

Valgustades paratamatut füüsilist reaalsust, mis kujundab kõiki meie püüdlusi ja ettevõtmisi, on «Geograafia vangid» hädavajalik juhend maailma ajaloo ühe peamise (ja enamasti tähelepanuta jäetud) mõjuteguri kohta.

***

Caroline Criado-Perez, «Nähtamatud naised». FOTO: Raamat

Caroline Criado-Perez

Tõlkinud Epp Aareleid

Kirjastus Tänapäev

2021

Meie tänase maailma on kujundanud mehed ja meeste jaoks. Seetõttu kiputakse teist poolt inimkonnast — naisi — tähelepanuta jätma. Põhjuseks on andmelünk, millele lisandub vaatamata kõigile tõenditele endiselt valitsev seisukoht, et mehed on inimkonna standard. Naiste tualettruumi ukse taga looklev saba, kontoriruumide jäine temperatuur, ekslikult määratud ravimidoosid – meie maailm ei ole naistele mõeldud ning sellel võivad naistele olla koguni fataalsed tagajärjed.

Caroline Criado Perez kirjeldab oma murrangulises, maailmas laia vastukaja leidnud raamatus, kuidas naisi süstemaatiliselt diskrimineeritakse, sest Suurtest Andmetest sõltuv maailm on üles ehitatud peaaegu eranditult meeste kohta kogutud andmetele. Liiga kaua on naisi määratletud kõrvalekaldena inimkonna normist ja lastud neil seeläbi nähtamatuks muutuda. On aeg vaatepunkti muuta.