Kuku raadio selle nädala raamat on Marju Kõivupuu, Ain Raali ja Nele Helstein-Mau ühisteos «Armas apteek, aita ehk see lustlik ladina köök», kirjastuselt Varrak. Raamatut tutvustab Marek Strandberg ja stuudios on külas Marju Kõivupuu.