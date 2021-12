TOP 20 ⟩ Raamatuportaali loetumad lood aastal 2021

Nadia Ghulam,Agnés Rotger, «Minu turbani saladus». FOTO: Raamat

Lucinda Berry uus psühholoogilinet põnevik «Täiuslik laps» paneb küsima, kust läheb piir – täiskasvanu ja lapse, hoolduse ja helluse, vastutuse ja vabaduse vahel – ning kas on võimalik, et rollid pöörduvad tagurpidi.

Nadia Ghulami ja Agnés Rotgeri teos «Minu turbani saladus» on uskumatuna tunduv, ent päriselt juhtunud lugu afgaani tüdrukust, kes võitis Talibani režiimi. Nadia kandis turbanit ja teeskles, et on poiss. Nii sai ta mošees isegi hommikupalvust läbi viia.

Raamatu «Vestlusi sarimõrvaritega» autor, kirjanik ja kriminoloog Christopher Berry-Dee on intervjueerinud maailma kurikuulsaimaid sarimõrvareid. Nii sai ta ka teada, kuidas sarimõrvar Harvey Louis Carignan 1973. aastal 15-aastase Kathy Sue Milleri endaga kaasa meelitas.

Deborah Feldman. FOTO: teutopress GmbH via www.imago-images.de/Scanpix

Deborah Feldmani kõmuline teos «Allumatu» vallandas ultraortodokssete juutide raevuka vastureaktsiooni: hassiidid süüdistasid Deborah’t valetamises ning ülemaailmse juudi kogukonna häbistamises.

Merit Raju «Sõltumatu naine. 5 sammu rahalise vabaduseni». FOTO: Lihtne OÜ

«Allumatu» on aus ja avameelne lugu eneseteadlikust naisest, kes julges kergitada katet ühelt väga isoleeritud juudi sektilt, mille liikmed olid seni oma elulaadi ülimalt saladuses hoidnud.

Merit Raju võrdleb oma raamatus «Sõltumatu naine. 5 sammu rahalise vabaduseni» säästmist piimahammaste pesemisega - kui pole just ülemäära suurt sissetulekut, tulebki päriselt säästa kasvõi euro kaupa kuus. Lihtsalt harjumuse pärast. Kui tulevad juba nii-öelda päris hambad ehk suuremad sissetulekud, on hea harjumus juba juurdunud ja tundub loomulik midagi ka kõrvale panna. Selle pärast õpetatakse raha säästmist juba lastelegi.

«Vaikivad lapsed» on K. L. Slateri esimene eesti keelde tõlgitud raamat. Viimase kümne aastaga on ta avaldanud kaksteist põnevusromaani, mis kõik on jõudnud ka Briti Amazoni esikümnesse.

Heidit Kaio. FOTO: Mihkel Maripuu

«Miks ma selle raamatu kirjutasin? Enamik inimesi läheb elu jooksul vähemalt korra lahku – olgu see siis kahe, viie või kahekümne viie aasta pikkusest suhtest. Sageli on lahutuse keskel ümberringi põletatud maa. Inimesed on sandistatud, isegi aastateks. Minu suur soov oli vältida tüli meie lahkumineku käigus. Kui kasvõi üks paar lahendab vastasseisu heasoovlikult või mis veelgi uhkem, leiab indu koos jätkamiseks, siis on raamat õnnestunud,» selgitas Heidit Kaio, miks ta nõnda avameelse raamatu kirjutas.

Liina Ravneet Elvik. FOTO: Annika Metsla

Joogaõpetaja Liina Ravneet Elvik kirjutab, et naise emotsionaalne ja psühholoogiline mõju mehele on tohutu. «Mees on olemuselt neutraalne üksus. Naise energia on see, mis mehe loob ja suhtest vastu peegeldub.»

Marilyn Jurman esitles oma eskiromaani «Mul hakkasid päevad». Kuigi see on inspireeritud noorte endi ja ka Marilyni teismeea lugudest, siis on tegemist siiski väljamõeldud looga.

«Mul hakkasid päevad» käsitleb keerulisi, kuid elulisi teemasid, nagu seksuaalne ärakasutamine, esimene armastus, narkootikumid, kiusamine, depressioon, söömishäired, suhted vanematega, lein ja muud.