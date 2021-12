Abraham Lincoln kirjas poja kooli direktorile: õpetage talle, et palju auväärsem on olla vahel ebaedukas kui petta

«Ma mõistan, et ta saab teada, et mitte kõik inimesed pole õiglased ja siirad. Aga õpetage talle, et alati on peale närukaelte olemas tõelised kangelased ja et egoistlike poliitikute kõrval on olemas ka rahvale ustavad liidrid. Õpetage talle, et kui on olemas vaenlased, siis on olemas ka sõbrad. Kui oskate, õpetage talle ka seda, et iga iseteenitud dollar on palju rohkem väärt kui viis leitud dollarit. Õpetage talle oskust kaotada ja võite nautida. Kui suudate, veenge teda mitte demonstreerima võltsemotsioone ja tutvustage talle vaikse naeru saladust. Kui suudate, õpetage teda huvituma raamatutest. Samuti andke talle vaba aega, et tal oleks mahti mõtiskleda igaveste saladuste üle: mõelda lindudest taevalaotuses, mesilastest päikesekiirtes ja lilledest rohelisel aasal. Õpetage koolis talle, et palju auväärsem on olla vahel ebaedukas kui petta. Õpetage teda uskuma oma ideedesse isegi siis, kui kõik räägivad talle, et ta eksib. Õpetage teda olema pehme pehmete inimestega ja tugev julmadega. Püüdke anda minu pojale jõudu mitte järgida karja ka siis, kui kõik alluvad karjainstinktile. Õpetage teda kuulama kõiki inimesi, kuid samuti analüüsima kõike kuuldut, et ta suudaks välja valida vaid hea ja kasuliku. Kui suudate, õpetage teda kurb olles naerma ja veenma teda, et pisarates pole midagi häbiväärset. Õpetage teda naerma küünikute üle ja hoiduma liigsest magususest. Õpetage teda müüma oma mõistust ja jõudu kõrgema hinna eest, kuid mitte kunagi müüma oma hinge ja südant. Õpetage teda mitte kuulama karjuvat rahvamassi, vaid tõusma ja võitlema, kui ta leiab, et tal on õigus. Käituge temaga pehmelt, kuid ilma liigse õrnuseta, sest vaid tules karastamisel sünnib hea teras. Sisendage talle mehisust olla leppimatu ja vapper. Sisendage talle suurt usku enesesse, sest siis on tal ka suur usk inimkonda. Seda kõike pole lihtne saavutada, kuid püüdke seda teha. Ta on hea, see minu väike poeg.»