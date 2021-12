NÄDALA RAAMAT ⟩ Kas midagi oli ka enne Suurt Pauku?

Keda küll ei huvitaks suhted? «Ökoloogia võhikutele» just nendest räägibki. See põnev raamat on tulvil fakte, lugusid ja seoseid meid ümbritsevast maailmast, mille aluseks on loodusseadused. Sest ökoloogia on teadus eluslooduse majapidamisest. Kõik, mis selles raamatus kirjas on, on vähemalt peaaegu tõsi (kui mitte rohkemgi).