ELU KUI SEIKLUS ⟩ Hiiumaa poiss, kel õnnestus üle noatera ellu jääda

«Päevikut pole ma elu jooksul pidanud, elu oli nii kiire ja huvitav, et selleks ei olnud aegagi. Mul on aga säärane uudishimulik iseloom, et tahan täpselt teada saada, kuidas iga asi käib. Mida ma nägin või kuulsin, selle talletasin omale mälusse. Nüüd, aastaid hiljem, on hea mälus sorida ja ühtteist huvitavat ka teistele lugemiseks kirja panna.» Nii kirjutas Hiiumaa meremees, kirjanik ja koduloolane Jegard Kõmmus 1960. aastatel Eesti Rahva Muuseumile saadetud kaastöös.