Merit Raju annab nõu, kuidas uuel aastal oma elu muuta (ja mitte peaga vastu seina joosta)

Muutusi tasub ellu viia sammhaaval

Paljud mõtlevad, et uuel aastal võiks viia oma elu uuele tasemele. Merit jagab nippi, et kõige parem on seda teha väikeste sammudega. Näiteks kui mõtled, et hakkad tegema joogat või trenni matil, ehk tasub esimesel päeval matt ainult lahti rullida ja tagasi kokku. Järgmisel päeval tekib tahtmine juba kaugemale minna.

Muidu hakatakse uuel aastal kohe suure hooga kaht erinevat trenni tegema, loobutakse suitsetamisest, muudetakse toitumist – seda kõike on korraga liiga palju. Merit soovitab jagada plaani 12 kuu peale.

Ta tõi näiteks, et tundis kevadel, et tahab jooksmas käia. «Hakkasin jooksma kolm minutit ja nädala pärast tundus see vähe, tahtsin rohkem. Suvel jooksin 1 tund ja 20 minutit. Kui ma oleks kohe selle ajaga alustanud, oleksin jooksmas käinud ehk 1-2 päeva,» toob ta näite.

Elu uus tase

Raamat «Elu uus tase» keskendubki eesmärkide seadmisele ja mõtlemise avardamisele. Ta selgitab, et tihti ollakse oma eluga rahul, aga kui saab maitse suhu uuest tasemest, siis muutub mõtlemine.

Merit meenutab, et kui ta sai 40-aastaseks, ütles perearst, et sellises vanuses on terviseriskid. Ta läks auto juhilubade tervisetõendi jaoks arsti juurde ja arst tahtis teha põhjalikud uuringud, sest ta on riskantses eas. «Sain aru, et paljud sellises eas võtavadki hädade vastu igapäevaselt ravimeid,» nentis ta.

Tegelikult aga ei pea inimene elama peavaluga, kõhuvaludega. Ka hea tervise poole saab väikeste sammudega liikuda. Kui proovidki kolme minuti kaupa joosta või lähed 15 minutit varem magama minema, hakkabki kooruma elu uus tase.

Sea eesmärke parem nii

Merit sõnab, et tihti seatakse endale eesmärgi nii, et öeldakse näiteks, et tahan kaaluda 10 kilogrammi vähem. Siis muudkui võrreldakse end sellega ja tuntakse end ebapiisavana.

Ta jagab nippi, et pigem tasub teha tagasivaateid, mis on hästi läinud. Näiteks kui aasta alguses on plaan alla võtta, tasub juunis vaadata tagasi, mitu kilo on juba alla võetud.