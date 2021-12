TOP 100 ⟩ Selgusid Rahva Raamatu 2021. aasta populaarseimad raamatud

Napilt teisele kohale jäi nüüdseks juba kolmandat korda järjest aasta müügitoppide tipus püsinud Delia Owensi eesti keelde tõlgitud romaan «Kus laulavad langustid». Lastekirjanduse menukaim teos on ühe maailma parima jutuvestja J.K. Rowlingu südantsoojendav ja haarav lasteraamat «Jõulupõrsas».

Pärnust pärit kogenud kokaraamatute autori Ragne Värki mais ilmunud värskeim teos «Minu magus köök. Koogid – lihtsad ja küpsetamata» sai populaarseks kohe pärast raamatulettidele jõudmist ning seda on jõutud lühikese aja jooksul korduvalt läbi müüa. Tänaseks taas lettidel olevale menukile planeeritakse uue aasta alguses juba neljandat trükki. Raamatu peamiseks võluks peetaksegi lihtsust, seda nii retseptide koostisainete kui ka valmistusmeetodite osas. Näiteks pole nende maiuspalade meisterdamise jaoks isegi ahju tarvis, rääkimata varasemast koogitegemise vilumusest. Ühtlasi pälvis raamat ka tiitli aasta kokaraamat 2021, mis kinnitab, et lisaks kodukokkadele on teost tunnustatud ka oma ala professionaalid.

Teisele kohale jäi raamatuhittide nimekirjas 2019. aasta lõpus ilmunud Delia Owensi eesti keelde tõlgitud romaan «Kus laulavad langustid». Raamat on nüüdseks juba kolmandat aastat järjest raamatumüügi tipus püsinud. Ühtlasi on Owensi menuk ka viimase seitsme aasta populaarseim tõlkeraamat Eesti kirjandusmaastikul. Lastekirjanduse tippu jõudis armastatud jutuvestja J.K. Rowlingu uus jõuluteemaline lasteraamat «Jõulupõrsas», mille südantsoojendav ja haarav seikluslugu räägib ühe lapse armastusest tema kõige kallima asja vastu ja sellest, kui kaugele ta on valmis selle leidmiseks minema. Raamat ilmus globaalse sündmusena nii Eestis kui ka mujal maailmas tänavu oktoobris.

Top 10 hulka kuuluvatest raamatutest seitse on kodumaiste autorite looming, mille seast leiab nii kokakunsti, luulet, rahatarkust, esoteerikat, eneseabi kui ka filosoofiat. Sel aastal osteti kõige rohkem lastekirjandust, seejärel ilukirjandust ning kolmandana tervise kategooriasse kuuluvaid raamatuid. Aastataguse ajaga võrreldes on populaarseimad kategooriad endiselt samad, kuid pingereas on omavahel kohad vahetanud eelmise aasta populaarseim ilukirjandus ja tänavu ostetuimaks kategooriaks saanud lastekirjandus.

Omamoodi fenomeniks on sel aastal olnud huvi majandusraamatute suunal, täpsemalt rahatarkust puudutavate teoste vastu. Top 100 raamatu hulgas on koguni viis rahateemalist raamatut erinevalt 2020. aastast, mil parima saja raamatu sekka ühtki majandusraamatut ei jõudnud. Populaarseim rahatarkuse raamat on viiendale kohale jõudnud Kristi Saare raamat «Kuidas alustada investeerimisega». Eraldi tasub välja tuua ka lastele suunatud rahatarkuse raamatut «Tom õpib rahamängu. Eesti esimene rahatarkuse raamat lastele», mis on top 100 nimekirjas 63. kohal.

Rahva Raamatu 2021. aasta ostetumate raamatute top 100: