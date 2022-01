«Suur värske õhu armastus ja hindamine on DNAsse sisse kirjutatud»

«Leides sisu. Julguse, jõu ja õnne otsimine põhjamaade moodi» Katja Pantzar FOTO: Raamat

Soome juurtega Katja Pantzar kasvas üles Kanadas. Tarbimisühiskonnast väsinud ja õnnetu, suundus ta otsima tähendusrikkamat elu. See lugu on autori aus ja ehe kogemus antidepressantide tarvitajast elu armastavaks optimistiks. «Leides sisu» on isiklik, aga ka praktiline lähenemine sellele rohkem kui 500-aastasele elufilosoofiale, mida enda jaoks sobivaks kohandades võime elada õnnelikumalt – ja julgelt!

Soomlased loetlevad tihti märkimisväärse sisuga saavutusi, näiteks suuri võite sõjas ja spordis. Kõige sagedamini viidatakse Soome triumfile Nõukogude Liidu üle Talvesõjas. 1940. aastal kirjeldas ajakiri Time seda ainulaadset sitkust sellises kaunis sõnastuses: «Soomlastel on midagi, mida nad kutsuvad sisu. See on ühend hulljulgusest ja vaprusest, raevukusest ja visadusest, võimest võidelda edasi ka siis, kui enamik oleks loobunud, ja seejuures võitlusest võidu nimel. Soomlased tõlgivad sisu kui «soome vaimu», kuid see on märksa tuumakam sõna.»

Talvesõda algas 1939. aasta novembris, kui Nõukogude Liit tungis Soome, ja lõppes 1940. aasta märtsis Moskva rahulepinguga. Ehkki Nõukogude Liidul oli kolm korda rohkem sõdureid, 30 korda rohkem lennukeid ja 100 korda rohkem tanke, suutis Soome armee Nõukogude vägesid üle kavaldada ja kinni pidada jõhkras talveilmas, kus temperatuur langes koguni 40 miinuskraadini, ja seda ajal, kui kauget Põhjalat kattis suurema osa päevast pimedus. Pildid Soome sõduritest suuskadel ja valges mundris – lihtne, ent nutikas maskeering lumisel taustal – said sümboliks sellele erilist tüüpi visadusele ja jõule, millega pealtnäha võimatutes oludes vastu pidada. Ehkki nad jäid Nõukogude vägedele enam-vähem igas osas arvuliselt alla, tulid soomlased toime ja võitlesid rahu välja. Kuigi Soome pidi osa territooriumist Nõukogude Liidule loovutama, säilitas tilluke Põhjamaa riik märksa võimsama tegija kõrval oma iseseisvuse.

Teised populaarsed sisu näited on hämmastavad spordisaavutused, nagu Soome olümpiajooksja Lasse Viréni uskumatu tagasitulek pärast kukkumist 1972. aasta Müncheni suveolümpia 10 000 meetri jooksus. Virén mitte ainult ei tõusnud üles ja jätkanud jooksmist, ta võitis veel ka kuldmedali – ja püstitas uue maailmarekordi. Vaat see on tõeline sisu, ütlevad paljud soomlased mulle. Aga kas sisu on kultuurispetsiifiline? Või suudab igaüks tõsta oma vastupanuvõimet Soome stiilis?