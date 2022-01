KATKEND ⟩ Autor hoiatab: nõrganärvilistele võib teos mõjuda šokeerivalt

Eile käisin külateed mööda Kehra taga Aruoja veehoidla ääres kalal. Kaldal kössitasin kokkupandaval istmel alguses kuivalt, siis vihmakeebi varjus üha tiheneva saju käes. Püük aga lõppes väga edukalt: sain tõuguga mitmekilose piraka latika. Oli see alles üllatus, et nii suur. Hurraa! Kodus praadisin selle muna ja jahuga ära ning keetsin porgandiga kartulid juurde. Kartulikeeduvee ja köögikoorega tegin ka valge kastme ning siis sõin seda kõike lõhkemiseni. Oma vananeva Nissaniga kalalt tagasi Tallinna poole sõites kordasin pidevalt mõttes tänusõnu kalade jumalale, sellest hoolimata, kas teda on või ei ole. Meedias käib, muide, klaperjaht ristikiriku vastu. Ei tea ainult, kelle tellimusel ja kelle huvides. Põhitegur on ilmselt kadedus kiriku jõukuse pärast. Kui nii, siis on see küll madal ja kõlvatu ajend. Võõrast vara võtaks nõrkemiseni, kui saaks, ütleksid sotsid ja kommunistid, need ümberjagamise kuulsad kärbsepesameistrid.

Nägin öösel üsna omapärast und ja nimelt seda, et Paide asub mere ääres. Olin sõitnud bussiga ja maha tulnud tundmatus kohas. Otsisin bussijaama ja kui leidsin, ei tahtnud keegi minuga suhelda, kuigi rahvast seal leidus. Lõpuks jõudsin mingi kassataolise boksi ette, kus istus klaasi taga keegi keskealine naisterahvas, kes esialgu keeldus ütlemast, mis koht see on, teatades, et need andmed olevad salastatud. Lõpuks pärast pealekäimist ta siiski ütles, et koht on Paide. Seepeale soovisin piletit Põltsamaale ja ta andiski mulle mingi väikese kollase pikliku paberilipaka, kinopileti moodi. Bussijaamast väljudes sattusin hoopis mingisse keldrisse, kus ekseldes jõudsin tagaukseni, aga seal oli väljaspool ees mingi kõrge metallist varbaed ja ma pöördusin keldrisse tagasi eesust otsima. Leidsingi selle ja väljusin majast. Oli nagu öö ja taamal paistis tuledemeri. Koht tundus siiski täiesti tundmatu, kuigi olen Paides korduvalt käinud. Nägin ka inimesi ja küsisin kellegi käest, kus asub kesklinn, ja ta viipas käega mingi tänava suunas. Läksingi seda mööda justkui natuke allamäge ja sattusin ristmikule, mille läheduses asus bussipeatuse moodi kergehitus. Tuligi buss ja ma sisenesin koos teiste reisijatega, kes olid samuti bussi oodanud. Bussis nägin bussijuhti, kes vaatas minu poole. Küsisin, et kas see buss läheb ka Põltsamaale, ja ta ütles, et just seesama. Leidsin istekoha ja buss hakkas liikuma. Bussi aknast paistsid eemal asuvad sadamakraanad ning järgmisel hetkel oli juba talv ja buss sõitis merejääl mööda talveteed, lumevallid kahel pool. Jõudsin mõelda, et näe, Paide asub tõesti mere ääres. Mõtlesin ka, et ei tea, mis kella ajal ma Põltsamaale jõuan, kui ärkasin. Kell oli seitse hommikul ja mina lamasin nii pikk kui lai oma voodis Tallinnas.