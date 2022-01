OTSUSTA ÄRA ⟩ Mis oli möödunud aasta parim raamat?

Apollo raamatueksperdid tegid koos Eesti Kirjastuste Liidu, Eesti Kirjanike Liidu, Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja Postimehe kultuuritoimetusega ära suure ja põhjaliku eeltöö ning valisid välja kuues kategoorias 10 teost ehk kokku 60 raamatut. Eelvaliku koostamisel lähtuti järgnevatest tingimustest: tegemist on eesti autori originaalteosega, raamatu esmatrükk 2021. aastal, samuti hinnati teose sisu ja erakordsust. Apollo turundusjuhi Ardo Krassi sõnul on hääletus olnud sel aastal väga populaarne ning igas kategoorias käib parima raamatu tiitli nimel tihe heitlus.

«Ilukirjanduse kategoorias on hetkel liidripositsioonil Andrus Kivirähki teos «Mälestused», millele koheselt järgnevad Olav Osolini «Kus lendab part» ja Tõnu Õnnepalu romaan «Palk». Luule kategoorias on enim hääli kogunud tänase seisuga instagrami fenomen Lauri Räpp oma debüütkoguga «Lihtsate asjade tähtsus». Lasteraamatute kategoorias on võrdväärsetel positsioonidel võitlustules Janno Põldma ja Heiki Ernitsa «Leiutajateküla lood» ning Mari Ojasaar ja Aaron Troy Parve «Loodus laste moodi». Nagu ka möödunud aastal käib kõige tihedam heitlus käsiraamatute, populaarteaduslikke ning eestlane ja tema lugu kategoorias. Esikohtade vahed on väga minimaalsed ning võimalus võitjaks tulla on kõigil, sest pea pool hääletuse perioodist on veel ees.»