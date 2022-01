Kaks raamatusoovitust neile, kes mõtlevad, kuidas oma tervist hoida

Kuigi patsientide lood on esitatud greianatoomialiku pingelisuse ja doktorhausiliku põnevusega, kasutab Groopman põhjalikke teadustöid, parimate arstidega tehtud sisukaid intervjuusid ning omaenda kogemusi nii arsti kui ka patsiendina: ta on paljud selles raamatus esitatud õppetunnid selgeks saanud omal nahal, omaenda vigade ja teda ravinud arstide eksimuste põhjal.

Wim Hof teenis hüüdnime «Jäämees» sellega, et purustas hulga külma käes viibimise maailmarekordeid. Tema saavutuste hulgas on muuhulgas Kilimanjarole ronimine lühikestes pükstes, ülalpool põhjapolaarjoont poolmaratoni jooksmine paljajalu ja rohkem kui 112 minutit jääkuubikuid täis kastis seismine. Hof võttis omaks looduse majesteetliku jõu ja otsustas oma avastust ülejäänud maailmaga jagada. Ta on veendunud, et igaüks suudab seda.