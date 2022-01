Kaks elulugu, mis on küll erinevad, kuid ühtmoodi vaimustavad

Elulooraamatuid on põnev lugeda, sest need lasevad piiluda suurkujude ellu, inspireerivad, aga samas lasevad tunda, et tegu on vaid inimestega. Siin on kaks raamatusoovitust Heliose kirjastuselt, mis avaldavad kahe inimese eluloo. Need elulood on küll erinevad, kuid ühtmoodi vaimustavad.