NÄDALA RAAMAT ⟩ Rändrott Krõssu loodusraamat kõigile, kes on lugemise selgeks õppinud

«Minuga teil juba igav ei hakka!» ütleb rändrott Krõssu alalõpmata ja tõstab oma terava nina uhkelt pilvede poole. Krõssu, kes raamatus meile eri maailmajagude linde, loomi ja taimi tutvustab, on tegelikult autori alter ego. Tema jalajälgi on täis kõrbed ja metsad, mererannad ja savannid. Lugeja saab tuttavaks huvitavate ja eriskummaliste taimedega ja kõikvõimalike loomadega alates tillukestest putukatest kuni maailma suurimate imetajateni.

Raamat sobib ühtviisi nii suurtele kui väikestele loodusesõpradele ja teadmishimulistele lugejatele. Info on teaduspõhine, kuigi seda esitleb lustakas tegelane. Lugude juures on ka Krõssu õpetlikud küsimused koos vastustega, mis annavad huvitavaid faktiteadmisi.

Indrek Rohtmets on õppinud bioloogiat ja ajakirjandust. Ta on kirjutanud loodusest, teadusest ning rändamisest raamatuid ja arvukaid artikleid ning pildistanud nii kodumaal kui paljudes maades üle kogu maakera. Loodus, teadus ja rändamine on esikohal ka tema tõlgitud raamatutes.