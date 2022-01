JÄRJEJUTT ⟩ «Pealtnägijaid oli mustmiljon, nende seas minu enda sõbrad. Nad oleksid võinud mind peatada»

Selle nädala Kuku raadio järjejutuminutites kuuleme liigutavat lugu noorukist, kelle elu kisub kiiva ja kes ühel päeval leiab end tõelisest põrgust ehk vanglast, nii nagu see oli vahetult pärast Eesti iseseisvuse taastulekut. See on romaan headusest, vaprusest ja eneseületamisest.