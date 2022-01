GALERII ⟩ Remonti läinud Eesti Rahvusraamatukogu avas Ülemiste keskuses raamatukapi

Raamatukapp ootab laenutajaid Ülemiste keskuse esimesel korrusel, Suur-Sõjamäe poolse sissekäigu juures, ning on avatud keskuse lahtiolekuaegadel. Kapp jääb külastajatele avatuks tähtajatult. «Loodame, et pealinna tuiksoonel avatud raamatukapp parandab veelgi raamatute kättesaadavust. Ülemiste on asukoha poolest ideaalne, sest raamatukapid asuvad parklate vahetus läheduses ja autoga on võimalik koju viia ka märksa suurem kogus kirjandust,» rääkis Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo.

Peadirektor lisas, et tänavusel raamatukogude aastal võiksid rohkem kasutust leida nii Ülemiste raamatukapp kui ka kõik teised raamatukapid ja raamatukogud üle kogu Eesti. Statistikaameti andmetel käib raamatukogus iga teine Eesti elanik, kuid selleks, et huvi raamatute vastu veelgi kasvaks, tuleb raamatute laenutamine teha võimalikult mugavaks. «Me oleme Euroopas küll ühed kõige usinamad lugejad, aga tõsi on ka see, et häid harjumusi tasub alati kasvatada.»

Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits usub, et raamatute soetamine on investeering iseendasse, kuid julgustab inimesi ka neid laenutama. «See on hea võimalus avastamaks uusi kirjanduspärleid. Samuti on see mugav lahendus näiteks tudengitele, kes soovivad erialakirjandust laenutada või miks mitte ka koolilastele kohustusliku kirjanduse näol. Raamat on hea ja hariv seltsiline,» sõnas Pärnits.

ESTERi vahendusel saab Ülemiste keskuse raamatukappi tellida kõiki meelepäraseid raamatuid ning seejärel need sinna ka tagastada. Raamatute saabudes tuleb vastav teade e-postile ja kapist saab need kätte ID- või raamatukogukaarti kasutades. Raamatukapp on avatud keskuse lahtiolekuaegadel ehk iga päev kell 8-22.

Rahvusraamatukogude 2021. aasta statistika annab ideid, mida vastavatud raamatukappi tellida. Top 5 sekka jõudis mullu nii välis- kui ka Eesti autoreid. Esikohal olev Delia Owensi teos troonib nimekirja tipus juba lausa teist aastat.