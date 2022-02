«Mõtlesin, et peaksin neile kuidagi vastu hakkama, aga olin ärevusest täiesti halvatud»

Kui painajaliku loo peategelane, noor romaanikirjanik, avastab, et ka tema toimetaja võib peagi politsei haarangutes kaduma minna, otsustab ta aidata mehel põgeneda. Peagi tuleb tal silmitsi seista küsimusega – kuidas ja kellele kirjutada romaani, kui keegi ei mäleta enam sõnu ega tunne asju, mida need kunagi ammu tähistasid. Ja kuidas saavad teineteist armastada mees, kes kunagi midagi ei unusta, ja naine, kes enam midagi ei mäleta?

«Kuulge, ma puhastasin just vaiba ära. Kas te võiksite palun saapad jalast ära võtta?» Sain ise ka aru, et selles olukorras tulnuks midagi palju olulisemat öelda, aga mu suust ei tulnud parajasti midagi targemat. Nad ei teinud minust üldse välja, vaid marssisid otsejoones trepist üles teisele korrusele.

Paistis, et korteri põhiplaan oli neile hästi teada. Ilmeksimatult suundusid nad idatiivas asuvasse isa töötuppa ja hakkasid seal erakordse tõhususega toimetama. Üks neist lõi pärani valla kõik aknad, mis olid isa surmast saati kinni olnud, teine hakkas skalpelli meenutava pika peenikese instrumendiga lahti murdma töölaua sahtlite lukke, ülejäänud aga libistasid sõrmedega üle seinte, et leida salajasi peidukohti. Seejärel hakkasid nad kogu meeskonnaga sorteerima isast allesjäänud märkmelehti, kaustikuid, käsikirju, fotosid ja muud kraami. Kõik need, mida peeti ohtlikuks – see tähendab sellised, millel esines kas või korra kirjamärk «lind» –, loobiti otse põrandale. Jälgisin uksepiida najal pingsalt nende toimetamist ja vajutasin närviliselt ukse lukustusnuppu sisse ja välja.