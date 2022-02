HIIUMAA MÕRVALUGU ⟩ «Mingi psühhopaat tegeleb seal millegagi. Meie maal. Me peame politseisse helistama»

Nii oli ta ähvardanud, tema naine. Mees tundis jälle raevu kohuvat, kuigi sellest oli juba tükk aega möödas, kui naine lapsed kaasa võttis ja välja kolis. Naine oli oma sõna pidanud – mees ei olnud lastega kohtuda saanud. Paaril korral oli ta neid Kärdlas näinud, aga kui lähemat kokkupuudet oli võimalik vältida, eelistas mees seda. Tegelikult ei tundnudki ta lastest puudust. Lapsi tahtis tema naine. Need kuulusid normi juurde, kui juba suhtes oldi, ja mees oli pikka aega püüdnud end normidesse sobitada. Tegelikult kogu oma elu. Ta teadis juba varakult, et ta ei ole samasugune nagu kõik teised temavanused. Metsas üksi ringi uidata oli palju toredam kui teistega mängida. Ta alustas oma katsetusi juba viieteistaastase poisina, kohe, kui isa õpetas teda tulistama. Oma eksperimentidest ei rääkinud ta kellelegi. See oli tema väike saladus. Siis ilmus pilti tema tulevane abikaasa. Poisi meelest oli see tüdruk temaga natuke sarnane. Ta eelistas omaette olla. Käis meeleldi looduses. Oma suureks üllatuseks armus poiss temasse kõrvuni. Või kas ikka armus? Tüdruk ei olnud eriti ilus, aga paistis, et poiss meeldis talle. Võib-olla oli pigem see asja otsustanud. Ükski teine tüdruk ei olnud teda kunagi tähele pannud. Talle meeldis tähelepanu, mida tüdruk talle osutas. Tüdruk lasi temal otsustada ja see poisile meeldis. Nii et tegelikult oli ta vist armunud võimalusse kontrollida ja otsustada. Pealegi paistis, et tüdruk ei pannud eriti pahaks, kui viimane sõna alati poisile jäi, pigem vastupidi. Tüdruk näis tundvat kergendust selle üle, et ei pea seisukohti võtma, asju juhtima ega otsuseid tegema. Neil oli koos hea – poiss otsustas, tüdruk järgnes. Seejärel tuli üllatus. Tüdruk oli rase. Nad ei olnud isegi gümnaasiumi lõpetanud. Vanemate viha pani poisi ainult kindlamalt otsustama, et nad peaksid kokku kolima ja abielluma. Tüdruk oli nõus. Ta ei lõpetanudki gümnaasiumi, nende esimene poeg sündis enne kooli lõppu. Samal ajal suri poisi vanaema ja pärandas oma metsamajakese poisile. Nad kolisid sinna. Maja oma soovide järgi elamiskõlblikuks tegemine nõudis päris palju tööd, aga nad said suurema osa valmis samal suvel, kui poeg sündis, ja kolisid augusti lõpus sisse. Seal ja siis tundus elu päris ilus. Kui poiss gümnaasiumiga ühele poole sai, õnnestus tal Hiiumaal ühte plastitehasesse tööle saada ja tüdruk oli pojaga kodus. Millal õigupoolest hakkasid asjad valesti minema? Mees ei mäletanudki enam. Teine poeg sündis aasta hiljem ja millalgi sel ajal hakkas abikaasa tema tahtmise täitmisest tüdinema. Nüüd tekkis naisel äkitselt hulk arvamusi selle kohta, kuidas lapsi tuleb kasvatada, kuidas mees peab käituma, mida ta peab tegema või mitte tegema, millal peab koju tulema, et ta peab ka ise lastega tegelema, sest naine tahab samuti metsast välja saada. Jah, see nimekiri oli pikk ja naine ei tundunud kunagi rahul olevat. Millalgi sel perioodil tundis mees jälle vajadust metsa minna ja oma eksperimentidega tegeleda. Tal oli vaja tunda, et kusagil on tal asjade üle kontroll. Kui mitte kodus, siis metsas. Mõni tund oma aega, nagu ta seda naise suureks pahameeleks nimetas, oli see, mida mees vajas, et suuta anda naisele kõike seda, mida too tahtis. Naine pidi märkama mingit muutust tema olekus, sest selle oma aja ta sai. Ja seejärel sai naine oma aja linnas. See oleks võinud niimoodi lõputult jätkuda, kui naine poleks ühel päeval metsa valesse piirkonda jalutama sattunud. Mehe piirkonda. Kuidas tuli naisele see loll mõte sinnapoole jalutada, seda ei suutnud mees tänini mõista. Mida tal sinna asja oli? Tihe männimets kitsaste radadega. Naine ei olnud kunagi metsa selle osa vastu huvi tundnud, ta jalutas alati mere suunas kulgevatel laiadel radadel ja tuli siis suurt teed mööda tagasi. Mees sai kohe aru, et midagi on valesti, kui naine koju jõudis. Tundus, et ta oli jooksnud, mis oli tema puhul väga ebaharilik. Algul arvas mees, et naine oli metssiga kohanud, kuid tema pilk rääkis muud. Rahutus puges mehele hinge. Midagi oli väga valesti ja tunne, et asi on tema eksperimentides metsas, ei tahtnud kuidagi rahu anda.