Viis raamatut, mis aitavad harjumusi muuta ja ellu uusi tuuli tuua

«Aatomharjumused», James Clear

Olgu missiooniks puusalt paar kilo maha raputada, esimene maraton läbida või töises plaanis uhke kannapööre korraldada, veename end tihti, et suur edu nõuab suuri samme. Tegelikult taandub aga kogu maagia igapäevaharjumustele, mitte kord elus tehtud muudatusele, selgitab James Clear oma raamatus «Aatomharjumused».

Pärast selle raamatu lugemist hakkavad sinuga mõne kuu jooksul toimuma muutused. Võid leida, et sa ei aktsepteeri enam praeguse reaalsuse teatud tahke. Sinu suhted teistega, ametialane karjäär, eesmärgid ja uskumused – kõik need muutuvad, kui mõistad, et senised tõekspidamised ja varasemad otsused ei ole võrsunud vabast tahtest, vaid olid sinusse algusest peale programmeeritud.

See raamat kavatseb lõhustada sinu praeguse maailmavaate ning anda vahendid end ümbritseva reaalsuse muutmiseks teadvuses toimuvate kognitiivsete nihete kaudu. Kui hakkad nägema mustreid, mida see raamat avab, ei saa sa neid enam eitada.

Sõltuvalt sinu maailmavaatest hakkad seda raamatut kas armastama või vihkama. See on paratamatu. Meie areng toimub vaid ebamugavuse või sisekaemuse kaudu. Kuid mitte kunagi läbi ükskõiksuse.

Kui sa tead oma MIKSi, võid selle asemel, et pidevalt püüda vältida rahulolematust ja ebaedu, keskenduda tegevustele, mis on kooskõlas sinu enda MIKSiga.

Oma MIKS on kõikidel inimestel ja ettevõtetel vähemasti nende loomise hetkel, vähesed on suutnud seda aga endale teadvustada, veelgi vähem sõnastada. Kuna MIKS pärineb sinu aju limbilisest osast, millel pole mingit pistmist keeletunnetusega, ongi seda raske sõnadesse panna.

Kui tavaliselt on raamatutes kas lihtsalt palju ilusat teooriat või siis kellegi kogemuse kirjeldus, mida on väga keeruline iseenda ellu rakendada, siis see raamat on erand. Raamatut «Leia oma MIKS» võiks nimetada suisa sinu isikliku või ettevõtte MIKSi leidmise käsiraamatuks. Siit leiad sa selged metoodilised juhised, mida ja kuidas teha, et oma isiklik või ka organisatsiooni MIKS leida ning see siis ka konkreetselt sõnastada. Siin toodud metoodika on aidanud tuhandetel ettevõtetel ja inimestel jõuda enda MIKSini ning see ka mustvalgelt kirja panna.

«Enese teostamine», David Gershon ja Gail Straub

«Enese teostamine» näitab, kuidas kasutusele võtta seni varjatud jõuvarusid, mille abil ise oma saatust kujundada.

Enamasti peetakse enesestmõistetavaks, et aitaja tegutseb altruistlikel eesmärkidel, pidades silmas vaid aidatava huve. Siiski leidub vaevalt aitajat, kes oma tegevuses ei oleks mingil moel juhitud ka oma vajadustest või isiklikest, sageli teadvustamata püüdlustest.

Võib ka juhtuda, et aitaja koormatakse üle, ta hülgab iseennast ja temast saab ohver. Lõpuks võtab ta oma ohvrirolli nii täielikult omaks, et temast saab iseenda pidev allasuruja – inimene, kes mõtleb, et ta on olemas ainult teiste jaoks.