Sinijärv soovitab ajaloolist romaani: lugemisnaudingule lisaks saad ka targemaks

Osatakse tänapäevalgi ajaloolist romaani kirjutada, pole see kunst kadunud ühtigi! Ja ma mõtlen ikka kohe ehtsat ajaloolist romaani, kus ajastu pole pelk kuliss, vaid mis lugemisnaudingule lisaks lugeja ka tükk maad targemana lõpuks lahti laseb. Kristina Sabaliuskaite, kõrgesti haritud ajaloolanna, on sedaseltsi ilukirjanduses üks meie aja tõhusamaid tegijaid.

Inimesel, kes on üksjagu ajalooraamatuid ja ajaloopõhiseid kirjandusteoseid elu jooksul läbi lugenud, on suure tõenäosusega kujunenud mõned ajaruumid, milles ta kaudu kirjanduse end kodusemalt tunneb ja teised, kus mitte nii väga. 17nda-18nda sajandi Vene tsaaririik pole mind väga ahvatlenud pikemaid ajareise sinnakanti ette võtma. Kuid hea raamat saab hakkama kõigega ja nõnda kolistasin minagi mõnuga tos ajastus ringi ja lubasin eeskätt ajalooõpikuist tuttavatel ja seega suht skemaatiliseks jäänud tegelastel kirjaniku sule läbi ellu ärgata, tuttavaks saada, suhtumusi tekitada.

«Peetri keisrinna» on raamat, mida võib julgelt soovitada ka neile, kes ajaloo(romaanide) suhtes suuremat huvi üles ei näita. Ta on lihtsalt nii tugeval tasemel tehtud teos. Nii nagu on olemas ulmekaid, mida naudivad ka ulmepelgurid või põnevikke, mida aktsepteerivad ka tõsisemate lugude austajad, nõnda on ajaloolugusid inimestele, keda ajalugu ei huvita. Sabaliuskaite lööb siinkohal vist küll kõik kärbsed ühe hoobiga. Tõepoolest kvaliteetne kirjandus.

Eriti vahva on, et meie ees on alles esimene osa, mis tähendab, et väärt kraami on varsti juurde oodata.