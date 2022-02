NÄDALA RAAMAT ⟩ Lõbusad ja siirad lood lapsepõlve iludest-valudest, isiksuse arengust ja paljust muust

Sarja saadetes vaatavad üksteisele sügavalt silma laps ja lapsevanem. Ühe perekonna kaks põlvkonda. Kuhu on käbi kukkunud? Milline on ema või isa roll lapse jäljeraja kujunemises? Need on mõned küsimused, mida saatejuht Sten Teppan külalistele esitab.

Raamatus on 15 intervjuud ligi 200st, mis on saadetes aegade jooksul kõlanud. Räägitakse lõbusatest juhtumitest ja lapsepõlve iludest-valudest, aga sekka ka karmidest oludest ja valedest valikutest.

Kuigi rääkijad on meile tuntud inimesed, on paljud lood sellised, mida varem pole kirja pandud: ehk avanevad nad lugejale hoopis ootamatust küljest ning annavad meile võimaluse neid paremini mõista. Kindlasti jutustavad kõik oma arenemisloo ehk selle, kuidas neist sai just see inimene, kes nad täna on.