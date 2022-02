TÄHELEPANU, MEHED ⟩ Kuidas äratada endas meesenergia?

Raamatu «Lõpp on algus» autor ja üks Ühenduses High on Life enesearengufestivali korraldajatest Tiit Trofimov sõnab, et kõige suurem meesenergia olemus on päikesepõimikus, kus on meie vägi, ürgsus ja jõud. «Tihti märkan, et mehed on läinud nii pea tasandile ja on unustanud, et on ürgsed olevused. Me oleme ju tulnud loodusest ja ühenduses loodusega,» nendib ta.